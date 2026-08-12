Gobierno anuncia envío de cerca de 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras terremoto

Este miércoles, el Gobierno anunció el envío de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto que afectó al país, en un operativo coordinado entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, la Fuerza Aérea de Chile y Senapred.

El cargamento, que será trasladado este jueves por un avión de la Fuerza Aérea, contempla cerca de 20 toneladas de ayuda de emergencia, entre alimentos, kits higiénicos para niños, mujeres y hombres, además de productos de aseo domiciliario. A esto se suma una donación de medicamentos realizada por privados.

“Este jueves partirá un avión de la Fuerza Aérea rumbo a Colombia con ayuda de emergencia y alimentos. Es la forma en que Chile, en estos momentos tan difíciles para el pueblo de Colombia, se hace presente”, señaló el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la colaboración de las instituciones que participaron en la coordinación de la ayuda y vinculó el operativo al compromiso expresado previamente por el presidente José Antonio Kast al Gobierno colombiano: “Quisiéramos agradecer a la Fuerza Aérea de Chile, como siempre, por su colaboración; también a la Dirección Nacional de Senapred por gestionar esta ayuda, que se enmarca en el compromiso que el presidente de la República le hizo de manera pública al Gobierno colombiano”.

De acuerdo con el último balance, la cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a más de 3.494. El movimiento telúrico, que tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), dejó además 496 personas desaparecidas y 25.872 familias afectadas.