Cisco Systems cierra el año fiscal 2026 con ingresos de US$ 63.300 millones y proyecta casi US$ 75.000 para 2027

Cisco Systems, la multinacional estadounidense de tecnología especializada en equipos de redes, ciberseguridad y soluciones para centros de datos, reportó este miércoles sus resultados del cuarto trimestre y del año fiscal 2026.

Cisco es uno de los proveedores más antiguos de infraestructura de internet a nivel mundial, sus equipos dirigen el tráfico de datos entre redes corporativas y proveedores de telecomunicaciones.

En los últimos años, la compañía ha ampliado su negocio hacia la venta de equipamiento de redes para centros de datos de inteligencia artificial, un segmento que hoy representa una fuente creciente de ingresos junto a sus líneas tradicionales de seguridad y colaboración.

Ingresos trimestrales de US$ 17.300 millones, un alza de 18%

La compañía, que cotiza en la bolsa NASDAQ bajo el símbolo CSCO, informó ingresos trimestrales de US$ 17.300 millones, un incremento de 18% respecto al mismo período del año anterior, superando el techo de su propio rango de guía.

Para el año fiscal 2026 completo, Cisco cerró con ingresos de US$ 63.300 millones, un alza de 12% frente al ejercicio anterior. La utilidad neta GAAP anual llegó a US$ 13.300 millones, un aumento de 30%.

Pedidos suben 35% y la línea de redes acumula ocho trimestres de crecimiento de doble dígito

El crecimiento del trimestre estuvo respaldado por un repunte generalizado en los pedidos de productos, que subieron 35% respecto al año anterior.

Excluyendo a los clientes hiperescaladores, el alza fue de 25%, con crecimiento de doble dígito en todas las geografías y segmentos de clientes atendidos por la compañía.

Los pedidos de productos de redes, en particular, crecieron 40% interanual en el cuarto trimestre, marcando el octavo trimestre consecutivo de expansión de doble dígito en esa línea de negocio.

IA: US$ 4.000 millones en pedidos de hiperescaladores en el trimestre

El segmento de infraestructura para inteligencia artificial destacó como uno de los motores principales del período. Cisco recibió US$ 4.000 millones en pedidos de infraestructura de IA provenientes de clientes hiperescaladores durante el cuarto trimestre, cifra que elevó el total acumulado del año fiscal a US$ 9.300 millones.

La compañía entregó aproximadamente US$ 4.000 millones en ingresos por este concepto durante el año fiscal 2026 y proyecta que esa cifra suba a US$ 7.500 millones en el año fiscal 2027.

Redes lidera el crecimiento por segmento y geografía

Por segmento de producto, los ingresos de redes crecieron 28% en el trimestre, seguidos por seguridad con un alza de 14%, colaboración con 12% y observabilidad con 6%.

Por geografía, América creció 18%, Europa, Medio Oriente y África subieron 19%, y Asia Pacífico, Japón y China avanzaron 14%, todos con resultados dentro del rango alto de las proyecciones de la compañía.

Flujo de caja operacional de US$ 5.400 millones y dos adquisiciones cerradas

El flujo de caja proveniente de actividades operacionales del trimestre fue de US$ 5.400 millones, un alza de 27% frente al año anterior.

Adicionalmente, la firma cerró dos adquisiciones en el período: Galileo Technologies, dedicada a observabilidad, y Astrix Securities, enfocada en seguridad para identidades no humanas.

Guía para el año fiscal 2027: ingresos de hasta US$ 73.400 millones

Para el primer trimestre del año fiscal 2027, Cisco proyecta ingresos entre US$ 18.000 millones y US$ 18.200 millones.

Para el año fiscal completo, la compañía espera ingresos entre US$ 72.200 millones y US$ 73.400 millones.