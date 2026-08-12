Alcalde de San Bernardo llama a la oposición a participar en la discusión de la agenda de seguridad de Kast: “No podemos replicar la desigualdad”

El alcalde de San Bernardo, Christopher White, abordó en Hoy Es Noticia de CNN Chile la agenda de seguridad del gobierno de José Antonio Kast.

Consultado por la periodista Matilde Burgos sobre si han ocurrido cambios en la comuna a partir de la trágica muerte de un niño de 12 años en el contexto de una encerrona, el jefe municipal respondió que no han existido muchos ajustes.

“Ha habido anuncios, pero acciones muy escasas. Lo favorable que hemos tenido como comuna es la incorporación de una dotación de Carabineros”, comentó. Asimismo, agregó que esperan conocer cómo se implementará el plan para intervenir 50 barrios críticos.

Cabe recordar que el Presidente José Antonio Kast anunció en cadena nacional los lineamientos que tendrá la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). Entre las medidas destaca la intervención de 50 barrios que concentren los mayores índices de criminalidad en el país.

Respecto de la reunión que sostuvo el jefe de Estado con cerca de 70 autoridades municipales para abordar temáticas de seguridad, White valoró tanto el encuentro como el cambio de tono en la discusión.

“Hace dos semanas habíamos escuchado un no rotundo a la utilización de las Fuerzas Armadas en tareas de colaboración policial. Por lo tanto, eso nos parece favorable desde lo que nosotros observamos en nuestra experiencia”, afirmó.

#HoyEsNoticiaCNN | Christopher White, alcalde de San Bernardo, por plan de gobierno en seguridad: “Las FF.AA. podrían colaborar en el proceso de resguardar un hospital, una estación de Metro, que hoy día hace que los carabineros estén de punto fijo ahí en vez de patrullar el… pic.twitter.com/HWLcE8FZ0c — CNN Chile (@CNNChile) August 12, 2026

En paralelo, también sostuvo que le planteó al Mandatario que esperaba que no repitiera el “error” ocurrido en el marco de la discusión de la megarreforma, donde, según señaló, hubo un contexto de polarización entre los alcaldes respecto del debate sobre la compensación.

Al preguntarle qué petición le haría a su sector en el marco de la discusión legislativa que se avecina sobre seguridad, el militante del Partido Socialista (PS) respondió que “le diría que nosotros necesitamos, como agentes del progresismo, como nos describimos, que nosotros somos personas que no podemos replicar la desigualdad (…). En el siglo XXI, para la izquierda es un desafío entender que la desigualdad también llegó a la seguridad, porque hoy día hay personas que pueden comprar su seguridad y hay otros que no tienen ninguna posibilidad”.

“Entonces, le diría a mi sector que no es contradictorio defender el espacio de seguridad que hoy día nuestras vecinas y vecinos nos están exigiendo”, añadió, y enfatizó que la población “exige respuestas en esta materia”.