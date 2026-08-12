Alessandri marca distancia con Longueira ante posibles vetos en la próxima directiva de la UDI

El diputado Jorge Alessandri y el exministro Pablo Longueira, quienes conformarán una lista para competir por la próxima directiva de la Unión Demócrata Independiente (UDI), marcaron un matiz respecto de la incorporación de integrantes al equipo que buscará liderar la colectividad.

Alessandri, quien encabezará la lista como candidato a presidente de la UDI, aseguró que no habrá exclusiones. “No vamos a aceptar ningún veto en la próxima directiva que esperamos presidir el próximo año. Vamos a conformar una muy buena lista que los va a dejar a todos muy entusiasmados y con muchas ganas de trabajar por Chile”, sostuvo.

El diputado agregó que la intención es dar continuidad al trabajo de la actual conducción del partido y anticipó una etapa con nuevos proyectos. “Se viene una buena UDI también, que sigue el trabajo de la directiva actual y se vienen muchas buenas noticias”, afirmó en una publicación efectuada en sus redes sociales.

Las declaraciones de Alessandri contrastan con las de Longueira, quien, en conversación con Tolerancia Cero, fue consultado por la eventual permanencia de María José Hoffmann en la nueva directiva. El exsenador fue categórico al descartar su incorporación a la lista que prepara junto al diputado: “no aporta a lo que queremos hacer con Jorge”.

Consultado por las razones, Longueira explicó que uno de los objetivos de la nueva conducción será acercar a distintas generaciones dentro del partido y preservar su trayectoria histórica. “Creo que el partido necesita unir a las nuevas generaciones con las antiguas y parte de lo que vamos a proponer es crear incluso en la UDI una instancia que sea una instancia que garantice la memoria histórica”, afirmó. “Porque estos partidos, si no garantizan esa memoria histórica, se van diluyendo y desaparecen”.

Longueira anunció que conformará una lista para competir en las elecciones internas de la UDI, fórmula que encabezará Alessandri como presidente y en la que él asumiría la Secretaría General.