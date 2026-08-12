Aprobados los vetos de Kast a la megarreforma: Senado respalda las tres observaciones del Presidente

El Senado aprobó este miércoles los tres vetos ingresados por el presidente José Antonio Kast al Plan de Reconstrucción Nacional.

En la sesión, la Cámara Alta votó las tres observaciones del mandatario a la megarreforma. Estas buscan suprimir las normas que establecían el fin del anatocismo (cobro de intereses sobre intereses), el derecho al olvido financiero y la modificación para garantizar que las pymes reciban sus pagos en un plazo máximo de 30 días.

Pese a que la Comisión de Hacienda del Senado había rechazado durante esta jornada las observaciones presidenciales a los artículos sobre el olvido financiero y el pago a 30 días a las pymes, el pleno de la Cámara Alta terminó respaldando los tres vetos.

Con 24 votos a favor, 18 en contra y una abstención, se aprobó el veto para retirar la eliminación del anatocismo. En tanto, la observación a la norma del derecho al olvido financiero fue respaldada con 39 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones.

En el caso del tercer veto, sobre el pago a 30 días para las pymes, la votación tuvo que repetirse debido a que en primera instancia 18 senadores votaron a favor, 17 en contra y 4 se abstuvieron.

Finalmente, la indicación fue aprobada con 20 votos a favor, 17 en contra y cuatro abstenciones, las cuales se sumaron a la opción mayoritaria en la votación.