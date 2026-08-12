Explosión de gas en inmueble de Independencia deja cerca de cinco heridos: Bomberos trabaja en el lugar

Durante la tarde de este miércoles, una explosión de gas afectó a un inmueble en la comuna de Independencia.

El hecho ocurrió en la intersección del pasaje Coraceros con Walter Lihn.

Actualmente, personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago se encuentra en el lugar.

A través de X, el Cuerpo de Bomberos de Santiago informó que respondió con “voluntarios y máquinas de cuatro compañías” ante un llamado por fuego en un domicilio, debido a una acumulación de gas.

Respecto del estado de salud de las personas, cinco resultaron afectadas: tres adultos, un menor de 9 años y un trabajador de una empresa externa.

El capitán de la Octava Compañía de Bomberos de Santiago, Luis Salinas Contreras, informó que “lo que corresponde al origen (de la explosión de gas) se está investigando en este minuto”.

“Sabemos que había una fuga que estaba siendo trabajada por personal técnico de Metrogas y las empresas que ellos tienen de subcontratistas. Y lo que se presume en este minuto es que esa fuga de gas permeó el terreno y se acumuló debajo de estas casas y, producto de eso, podría haber algún contacto que provocó una explosión y generó una explosión de cerca de 70% de una de las viviendas”, detalló.

!!AHORA!! Bomberos #Santiago trabajando en explosión por acumulación de gas con posterior fuego en casa habitación con 5 personas lesionadas en Pasaje coraceros y Walter linh comuna de #Independencia @reddeemergencia @Pabl0Manzanares @Bomba_Decima pic.twitter.com/tFTPvu1vlK — Bayron López (@bayron_lopez01) August 12, 2026

🔴 El Cuerpo de Bomberos de Santiago respondió con voluntarios y máquinas de 4 Compañías ante llamado por #fuego en casa habitación por acumulación de gas, en Pasaje Coraceros y Walter Lihn, en la comuna de #Independencia.@Comandantecbs @MunIndependenci pic.twitter.com/qMtb1zGoOP — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) August 12, 2026

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Esta noticia fue actualizada a las 20:44 horas.