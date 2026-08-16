Franco Calderón deja Universidad de Chile: Independiente oficializa su fichaje con opción de compra

Franco Calderón dejó oficialmente Universidad de Chile. Independiente de Avellaneda confirmó este domingo la incorporación del defensor argentino, quien regresa a su país después de dos temporadas y media defendiendo la camiseta azul.

El zaguero llegará al conjunto trasandino mediante un préstamo hasta diciembre de 2027, operación que contempla un pago inicial de US$120 mil a Universidad de Chile.

Independiente contará además con una opción de compra de US$1,2 millones por el 80% del pase del futbolista.

En caso de que el cuadro de Avellaneda ejecute la adquisición definitiva, el monto pagado inicialmente por la cesión será descontado del valor total de la operación.

Calderón perdió espacio con Fernando Gago

La salida del defensor se produce después de perder protagonismo en el esquema de Fernando Gago.

Calderón comenzó la temporada 2026 como titular y mantuvo inicialmente el rol que había ocupado durante sus dos primeras campañas con Universidad de Chile. Sin embargo, con el paso de los meses perdió espacio dentro de la última línea azul.

Durante esta temporada alcanzó a disputar 20 partidos y 1.475 minutos, con una participación repartida entre titularidades e ingresos desde el banco.

Su escenario se hizo aún más competitivo con el reciente regreso de Igor Lichnovsky, quien se incorporó para reforzar una defensa donde Nicolás Ramírez y Matías Zaldivia también aparecen entre las principales alternativas del entrenador.

Calderón llegó a la U a comienzos de 2024 después de finalizar su etapa en Unión de Santa Fe y rápidamente se convirtió en una pieza importante de la defensa.

El argentino alcanzó los 100 partidos oficiales con Universidad de Chile, marcó cuatro goles y formó parte de los planteles que conquistaron la Copa Chile 2024 y la Supercopa de Chile 2025.

Ahora continuará su carrera en Independiente, donde buscará recuperar continuidad y reforzar una zona defensiva que ha sufrido distintas bajas durante la temporada.

La operación también permite a Universidad de Chile mantener parte importante de los derechos económicos del jugador, a la espera de que Independiente decida si ejecuta la opción de compra establecida en el acuerdo.