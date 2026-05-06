Operativo policial en Temucuicui dejó cinco detenidos: Son acusados por ataque incendiario, infracción a la Ley de Drogas y otros delitos

Cinco personas resultaron detenidas luego de un operativo policial en la comunidad de Temucuicui, en Ercilla, en la Región de La Araucanía.

El procedimiento se llevó a cabo durante la madrugada de este miércoles por parte de Carabineros y contó con el apoyo del Ejército de Chile, en el marco de una investigación que data de agosto de 2025.

Se allanaron tres domicilios en la comunidad.

Las autoridades detallaron que se incautaron chalecos antibalas, municiones y un auto que estaba en proceso de desarme.

Tres de los arrestados tienen participación en delitos como el robo de vehículos motorizados, atentados incendiarios y disparos injustificados. Mientras que a los otros dos se les imputa infracción a la Ley de Drogas en calidad de flagrancia.

Todos los imputados serán puestos a disposición del Tribunal de Collipulli.

La Fiscalía informó que cuatro de los cinco detenidos serán formalizados serán formalizados esta jornada.

El general Cristian Mansilla Varas, jefe de la Zona de Control de Orden Público (COP) e Intervención Sur, informó: “Logramos ingresar hoy día a la comunidad Temucuicui, donde se realizaron diferentes diligencias, logrando levantar diferentes tipos de evidencia de interés criminalístico, como también detenciones de sujetos de interés”.

Y añadió que ni civiles ni funcionarios policiales resultaron con lesiones.