Vitafest 2026 abre convocatoria para cortometrajes y videoclips con obras que compiten en Cannes y Berlinale

Vitafest 2026, el festival de cortometrajes organizado por la Corporación Cultural de Vitacura, abrió su convocatoria para realizadores nacionales e internacionales. La octava versión del certamen recibe obras desde el 5 de mayo hasta el 24 de junio a través del sitio web vitafest.vitacuracultura.cl.

El evento se ha consolidado como uno de los más relevantes de su tipo en el continente y sus obras seleccionadas participan también en festivales de primer nivel como Cannes, Berlinale, Rotterdam, Tribeca, Toronto, Guadalajara y Bafici.

Novedades: alianza con Ladera Sur y un invitado sorpresa

Los trabajos seleccionados se exhibirán en salas y al aire libre en distintas locaciones de la comuna, incluido el espacio Lo Matta Cultural. La programación incluirá instancias de industria y encuentros con creadores, además de premios en dinero para los realizadores nacionales destacados.

Una de las principales novedades de esta edición es la alianza con Ladera Sur, medio especializado en contenidos medioambientales y organizador del Santiago Wild Fest. Gracias a esta colaboración, Vitafest incorporará una selección de documentales vinculados a la naturaleza y el medio ambiente, curados por el equipo editorial de Ladera Sur.

Juanita Mir, directora ejecutiva de la Corporación Cultural de Vitacura, invitó a todos los realizadores a postular y ser parte de una instancia que “busca conectar el cine con diversas audiencias”. Raimundo Arrau, director artístico, destacó que “el corto es el formato más creativo, intenso y cautivante del cine” .

La organización adelantó que esta versión contará con “un invitado de lujo del mundo del cine y la música”, sin entregar aún más detalles. La cartelera completa, talleres y charlas se darán a conocer en las próximas semanas.