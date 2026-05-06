Por condiciones climáticas desfavorables: Informan cierre preventivo del Paso Los Libertadores para este miércoles

Autoridades informaron que el Paso Los Libertadores se mantendrá cerrado durante este miércoles 6 de mayo debido a condiciones climáticas adversas.

“Tras comunicaciones entre ambas coordinaciones, y en virtud de los reportes de ambas vialidades, debido a las inestabilidades climáticas existentes en alta cordillera, situación que afecta una transitabilidad segura para los usuarios, se suspende de forma preventiva el tránsito internacional para todo tipo de vehículos”, señaló en un comunicado el equipo de coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor.

La situación ocurre para el sistema frontal pronosticado para esta jornada en gran parte del país.

En detalle, en la zona se prevén “condiciones climáticas desfavorables en la alta montaña (nevadas), en especial en el sector chileno, que no garantizan condiciones seguras de transitabilidad”.

Cierre del Paso Los Libertadores este miércoles 6 de mayo

De esa manera, a partir de las 10:00 horas de Chile y las 11:00 de Argentina, se cerrarán las barreras de Guardia Vieja en territorio nacional y de Uspallata en tierra trasandina, respectivamente.

Mientras que el túnel internacional cerrará a las 12:00 de Chile y a las 13:00 de Argentina.

Cualquier modificación o actualización del estado de la ruta internacional será dada a conocer de manera oportuna, indicaron las autoridades.