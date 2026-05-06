Schwager aprueba dividendo del 50% y toma control total de su filial de servicios mineros

La compañía Schwager realizó la semana pasada una junta ordinaria y una extraordinaria de accionistas, ambas con una asistencia superior al 85% de las acciones.
En la junta ordinaria, los accionistas aprobaron los estados financieros del ejercicio 2025 y acordaron distribuir dividendos equivalentes al 50% de las utilidades líquidas de ese año.
Fusión estratégica y crecimiento sostenido
En la junta extraordinaria, los inversionistas dieron luz verde por unanimidad a la fusión entre Schwager S.A. (sociedad absorbente) e Inversiones y Asesorías Invaos Limitada (sociedad absorbida).
La operación permite a Schwager alcanzar la propiedad del 100% de Schwager Service S.A., la filial de soluciones y operaciones mineras que genera el 92% de los ingresos consolidados de la firma. Los derechos sociales de la absorbida se canjearon por acciones emitidas en un aumento de capital.
Schwager vive un momento positivo: al 31 de diciembre de 2025, sus ingresos consolidados alcanzaron aproximadamente MM$133.000, un 20% más que el año anterior. En línea con estos resultados, la acción de la empresa duplicó su valor durante 2025. Los accionistas asistentes manifestaron altas expectativas por la fusión.
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