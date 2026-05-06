¡Cuidado! CMF alerta sobre 5 empresas que estafan con créditos

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) emitió una alerta pública este miércoles respecto a una serie de organizaciones que ofrecen préstamos a través de plataformas digitales sin contar con la debida autorización legal.

Según la información recopilada por la Unidad de Investigación del organismo, estas entidades operan bajo un esquema donde solicitan pagos anticipados a los usuarios bajo la promesa de otorgar créditos que, finalmente, nunca son entregados.

Ante la detección de estas irregularidades, el regulador presentó denuncias ante el Ministerio Público contra quienes resulten responsables por el presunto delito de estafa.

La institución advirtió que estas plataformas suelen suplantar la identidad de empresas que sí se encuentran fiscalizadas para engañar a las personas y dar una apariencia de legitimidad a sus operaciones.

Las entidades señaladas por la autoridad financiera son:

Prometheus Cooperativa Financiera (imitadora de Prometheus SpA).

(imitadora de Prometheus SpA). Credi Asset Group .

. Créditos Brokers (imitadora de Brokers SpA).

(imitadora de Brokers SpA). Cooperativa Condor Capital .

. Credi Acceso.

Desde la entidad fiscalizadora recalcaron la importancia de que los ciudadanos utilicen las herramientas de verificación disponibles en su portal institucional, específicamente en la sección de Alerta de Fraudes.

En dicho espacio, los usuarios pueden confirmar si una empresa o persona que ofrece servicios financieros está bajo la supervisión de la CMF, además de revisar advertencias vigentes emitidas por reguladores locales y extranjeros sobre actividades no reguladas.