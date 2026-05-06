Minsal llama a vacunar a más de 6 mil lactantes contra el virus sincicial: ¿Quiénes son parte de la población objetivo?

El Ministerio de Salud (Minsal) y la primera dama María Pía Adriasola hicieron un llamado a vacunar a más de 6 mil lactantes contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS).

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro; el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt; y la primera dama visitaron la maternidad del Hospital Dr. Luis Tisné Brousse para incentivar la inoculación.

Cabe recalcar que la inmunización contra el VRS “permite proteger a los niños de un virus que genera brotes estacionales en todos los grupos de edad, pero que puede tener un mayor impacto en los recién nacidos y lactantes menores de un año.

La subsecretaria señaló que hay cerca de 6.300 bebés de entre 0 y 6 meses que aún no están inmunizados.

“El llamado es a los papás, las mamás y los tutores de lactantes que hayan nacido entre octubre del año pasado y el 1 de marzo de este año, a que lleven a sus niños a inmunizarse contra el Virus Respiratorio Sincicial”, remarcó.

Desde el Minsal apuntaron a que en los últimos dos años no se reportaron muertes en menores de un año a raíz del virus sincicial y que en la Campaña de Invierno 2025 “las hospitalizaciones se redujeron en 62% y la habilitación de las camas pediátricas registró una caída del 45%, ambos, en comparación con el 2023”.

Vacunación contra el virus sincicial

La vacunación contra este virus ocurre en el marco de la Campaña de Vacunación del Minsal y es gratis para la población objetivo, en este caso, recién nacidos a partir del 1 de marzo de 2026 y lactantes nacidos desde el 1 de octubre de 2025.

Hasta la fecha, la cobertura a nivel nacional es superior al 92%. En recién nacidos la cifra llega a 98,6%, mientras que en lactantes el número disminuye y alcanza el 89%.

Según las autoridades, esto ocurre porque “apenas se inicia la campaña de vacunación, el primer grupo recibe inmediatamente la protección contra el VRS en el recinto asistencial donde nace. En tanto, los niños nacidos con posterioridad a la campaña 2025 y antes del inicio de la 2026 deben ser llevados a inmunizar”.

A nivel de regiones, Arica y Parinacota tiene el avance más lento, con el 80,5% de cobertura. Es seguido por Antofagasta (81,69%), Magallanes (82,31%), Tarapacá (84,12%) y Coquimbo (84,4%).

Hay más de 1.700 puntos de vacunación públicos y privados con convenio con las Seremis de Salud. La información se puede revisar en el sitio web de Me Vacuno.