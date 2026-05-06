Gobierno da pie atrás: Anuncian intervención en el Mepco y precio de combustibles bajarán a contar de este jueves

El Ejecutivo concretó una intervención ante las recientes alzas en el valor de los hidrocarburos. A través de un decreto del Ministerio de Hacienda publicado este miércoles en el Diario Oficial, se anunció un cambio a la aplicación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) para este semana.

De esta forma, se confirmará una disminución en las tarifas que entrará en vigencia a partir de este jueves 7 de mayo.

El documento establece los valores de las tasas para la nueva semana, detallando componentes variables negativos que reducen la carga tributaria final.

Para la gasolina automotriz de 93 octanos, el impuesto específico resultante se fijó en 4,9502 UTM por metro cúbico. En tanto, para la gasolina de 97 octanos, la cifra quedó establecida en 5,0023 UTM por metro cúbico.

La medida también abarca al petróleo diésel, cuyo impuesto resultante se determinó en 1,4905 UTM por metro cúbico. El decreto incluye además las tasas para el gas licuado de petróleo y el gas natural comprimido de uso vehicular, con gravámenes resultantes de 0,7593 y 0,9565, respectivamente.

¿Cuánto bajarían los precios? El detalle exacto de las modificaciones en el valor a público será comunicado durante este miércoles por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP).