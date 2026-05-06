Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero de las noticias en vivo 24/7

(CNN) — Ted Turner, el empresario de medios y filántropo que fundó CNN, la primera cadena de noticias 24 horas que transformó la televisión informativa, murió este miércoles, según informó Turner Enterprises en un comunicado.

Tenía 87 años.

Nacido en Ohio y radicado en Atlanta, Turner fue apodado “The Mouth of the South” —algo así como “La boca del sur”— por su carácter frontal y sus declaraciones directas.

A lo largo de su carrera construyó un imperio mediático que incluyó la primera “superestación” de la televisión por cable, populares canales dedicados al cine y la animación, además de equipos deportivos profesionales como los Atlanta Braves.

Turner también fue reconocido internacionalmente como navegante, filántropo y activista.

Fundó la United Nations Foundation, promovió la eliminación global de las armas nucleares y se convirtió en una figura clave del conservacionismo en Estados Unidos, donde llegó a ser uno de los mayores propietarios de tierras del país.

Además, tuvo un rol importante en la reintroducción del bisonte en el oeste de Estados Unidos y creó la serie animada Capitán Planeta, con el objetivo de educar a niñas y niños sobre el cuidado del medioambiente.

Sin embargo, fue su audaz visión de transmitir noticias desde todo el mundo, en tiempo real y durante las 24 horas del día, la que lo convirtió en una figura histórica de los medios, una vez que su idea logró consolidarse.

En 1991, la revista Time lo nombró Hombre del Año por “influir en la dinámica de los acontecimientos y convertir a los espectadores de 150 países en testigos instantáneos de la historia”.

Con el tiempo, Turner vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente se alejó del negocio. Aun así, siguió manifestando su orgullo por CNN, a la que definió como el “mayor logro” de su vida.

“Ted fue un líder intensamente involucrado y comprometido, intrépido, valiente y siempre dispuesto a respaldar una corazonada y confiar en su propio criterio”, dijo Mark Thompson, presidente y CEO de CNN Worldwide, en un comunicado.

“Fue y siempre será el espíritu rector de CNN. Ted es el gigante sobre cuyos hombros estamos parados, y todos nos tomaremos un momento hoy para reconocerlo a él y el impacto que tuvo en nuestras vidas y en el mundo”.

En 2018, poco más de un mes antes de cumplir 80 años, Turner reveló que padecía demencia con cuerpos de Lewy, un trastorno cerebral progresivo. A comienzos de 2025, fue hospitalizado por un cuadro leve de neumonía y posteriormente continuó su recuperación en un centro de rehabilitación.