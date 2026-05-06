“No vamos a hacer ningún recorte en violencia, en autonomía económica”: Ministerio de la Mujer y Equidad de Género asegura continuidad de programas tras ajuste fiscal

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, se refirió al escenario económico y social que enfrenta su cartera, subrayando que las medidas de ajuste fiscal no alterarán la implementación de políticas orientadas a mujeres.

En entrevista con ADN Hoy, la autoridad sostuvo que “nuestro compromiso se mantiene”, enfatizando la continuidad de los programas centrales.

En ese contexto, explicó que el recorte del 3% definido por Hacienda se aplicará únicamente sobre recursos no ejecutados durante el primer trimestre del año, descartando efectos en iniciativas como Mujeres Jefas de Hogar, el Programa 4 a 7, centros de atención y residencias transitorias. “En ningún caso estamos tocando el programa, por ejemplo, Mujeres Jefas de Hogar, Programa 4 a 7”, afirmó.

Marín también abordó los recursos destinados a enfrentar la violencia de género, asegurando que estos no serán disminuidos. “No vamos a hacer ningún recorte en violencia, en autonomía económica”, señaló, junto con indicar que uno de los desafíos será fortalecer la evaluación de estas políticas hacia 2027.

En paralelo, la secretaria de Estado manifestó inquietud por el nivel de desempleo femenino, que alcanza el 10%. “Es una cifra que nos afecta, que nos preocupa, pero además nos tiene que ocupar”, indicó, detallando que ya se han realizado coordinaciones con los ministerios del Trabajo y Economía para enfrentar esta situación.

Asimismo, valoró el respaldo transversal a la propuesta que impide que personas condenadas por violencia intrafamiliar o femicidio accedan a pensiones de sobrevivencia de sus víctimas. “Existían agresores que, habiéndole quitado la vida a otra persona, en este caso, a una mujer, se quedaban con los beneficios económicos de su víctima”, advirtió, destacando que la nueva normativa permitirá una aplicación más expedita de sanciones.

Respecto a otros debates, como el aborto, la ministra recalcó que las definiciones corresponden al Congreso. “El Parlamento es quien tiene la votación para ese tipo de proyecto de ley”, sostuvo, reiterando que la agenda de su cartera se enfoca en autonomía económica, seguridad y desarrollo social.

Finalmente, frente a cuestionamientos a otras autoridades del gabinete, reafirmó la cohesión del Ejecutivo. “Cada ministro tiene un compromiso férreo con sacar adelante sus carteras”, concluyó.