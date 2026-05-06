Tras operativo en Temucuicui: Ministra Steinert pide “paciencia” y afirma que se está trabajando “día a día”

La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, se refirió al allanamiento en Temucuicui que terminó con cinco detenidos.

El operativo de Carabineros ocurrió la madrugada de este miércoles y tres arrestados tienen participación en delitos como el robo de vehículos motorizados, atentados incendiarios y disparos injustificados.

En tanto, a los otros dos se les imputa infracción a la Ley de Drogas en calidad de flagrancia.

Desde el Congreso, Steinert afirmó que “esto obedece a un trabajo de inteligencia realizado con mucha dedicación y profesionalismo por parte de Carabineros de Chile con el Ministerio Público, apoyados por el Ejército, y los resultados son exitosos”.

Y agregó que se trata de “una demostración que el Estado cumple su labor en todo el territorio nacional y obedece a estrategias coordinadas por el Ministerio de Seguridad. No obstante, solicitar paciencia a la comunidad. Esta paciencia se solicita realizando un trabajo concreto día a día, noche a noche“.

La autoridad también señaló que se reportaron disparos e impactos balísticos en los vehículos blindados de los funcionarios policiales; sin embargo, ningún carabinero resultó lesionado.

Por su parte, el ministro de Defensa, Fernando Barros, apuntó a quienes “han cuestionado la renovación del estado de excepción constitucional” y que “aquí hay un efecto concreto. De acuerdo al ordenamiento jurídico, con las herramientas que la Constitución y las leyes nos dan, se ha podido desarrollar un acto impecable”.

Así, sostuvo que el objetivo es que se cumplan las resoluciones judiciales, que “no hubiere territorio cuyo acceso estuviera restringido para el Estado y otras acciones concretas que vamos a ir desarrollando”.

“Pido paciencia a la comunidad; no nos precipitemos. Aquí se están desarrollando acciones de manera muy significativa, de manera muy bien estructurada”, cerró.