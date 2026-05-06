Revelan invitación de Presidente Kast a senadores de derecha a cena en Cerro Castillo: Será para un cónclave oficialista

El Presidente José Antonio Kast citó a los integrantes del Senado vinculados a la derecha y centroderecha a una cena de carácter privado en Cerro Castillo, la residencia presidencial de Viña del Mar.

Según lo informado por Diario Financiero, la cita fue programada para el próximo martes 12 de mayo a las 20:00 horas.

La invitación enviada a las oficinas de los parlamentarios señala que el “Presidente de la República de Chile tiene el agrado de invitar a usted a una comida, que se realizará el martes 12 de mayo a las 20:00 horas, en el Palacio Presidencial Cerro Castillo“.

Junto a los parlamentarios de derecha, entre los convocados también figuran los senadores Matías Walker (Demócratas) y Miguel Ángel Calisto, quien accedió al Congreso bajo el cupo de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS).

La reunión se producirá en medio de las tensiones que se han producido en el oficialismo durante las últimas semanas.

Esto, a raíz de los reparos por problemas comunicacionales y las diferencias sobre el Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Ejecutivo.