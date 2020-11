Luego de su discusión en el Senado, fue rechazada la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Víctor Pérez, quien renunció a su cargo luego que el libelo fuese aprobado en la Cámara de Diputados y Diputadas.

Tras esta resolución en la Cámara Alta, el ex secretario de Estado declaró que inmediatamente después de conocer el resultado se comunicó con el Presidente Sebastián Piñera, donde “le he reiterado mi gratitud por el hecho de haber confiado en mi y haberme nombrado Ministro del Interior, y a pesar de que fue un breve tiempo, fue una experiencia imborrable”.

Asimismo Pérez agradeció a su familia y a la bancada de senadores de oposición, precisamente a la UDI, RN y Evópoli, además de la presidenta de su partido Jacqueline van Rysselberghe por su apoyo en este periodo.

“Tal como lo dije desde el momento en que se presentó la acusación, este era una oportunidad para demostrar que yo no he faltado a ninguna infracción constitucional ni legal y que me había esforzado de cumplir el mandato del Presidente de la República de la mejor manera“, manifestó Víctor Pérez.

Por otra parte, el ex ministro estableció que en el Senado se pudo “hacer un debate de altura, un debate de ideas, de analizar los temas en profundidad“, obteniendo “un respaldo contundente a lo que nosotros planteamos, lo que presentó mi defensa y lo que presenté personalmente”.

Además señaló que se trató de un “triunfo inobjetable” donde “se estableció con claridad que nosotros defendíamos la verdad, que nosotros defendimos la razón y que teníamos fundamentos para rechazar que se nos acusara injustamente”.

Frente a este actual escenario, el ex secretario de Estado planteó que el resultado “es esperanzador”, y que “en momentos difíciles para la patria, que sea posible hacer un debate de altura, creo que nos augura un futuro”, destacó.

Finalmente aclaró sus motivos detrás de la renuncia planteada tras el triunfo del libelo en la Cámara Baja, descartando que la determinación la haya tomado por el eventual resultado en el Senado que terminó por favorecerlo.

De acuerdo con Pérez, su renuncia al cargo lo hizo “pensando en Chile, en el gobierno y en la necesidad que tiene el país de que el gobierno actúe con toda su capacidad” y no significar “una dificultad al Presidente de la República (…) especialmente a Sebastián Piñera”.