Este lunes el Senado rechazó la acusación constitucional contra Víctor Pérez, ex ministro de Interior que renunció a su cargo una vez la iniciativa fue aprobada en la Cámara de Diputadas y Diputados.

En concreto, la Cámara Alta desestimó los tres capítulos de la acusación que establecían que el ex secretario de Estado, según el documento, no había aplicado las leyes pertinentes en medio del paro de los camioneros y por las acusaciones en contra de Carabineros por violaciones a los DD.HH.

Lee también: Pérez se defiende de la acusación constitucional: “Es mi último discurso en el Senado”

El primer capítulo, vinculado a su rol en la movilización del gremio, recibió 17 votos a favor, 22 en contra y tres abstenciones.

Capítulo Acusatorio N°1: Rechazado Haber dejado de ejecutar las leyes en materias relativas al orden público. Resultado: 17 votos favor, 22 en contra y 3 abstenciones.#AcusacionConstitucional pic.twitter.com/mZtdT3YhAQ — SenadoChile (@Senado_Chile) November 17, 2020

El segundo capítulo, por el respeto de igualdad ante la ley, fue votado por 15 votos a favor, 23 en contra y cuatro abstenciones.

Capítulo Acusatorio N°2: Rechazado Vulnerar el derecho de igualdad ante la ley. Resultado: 15 votos favor, 23 en contra y 4 abstenciones.#AcusacionConstitucional pic.twitter.com/uWZnZj2EmZ — SenadoChile (@Senado_Chile) November 17, 2020

Finalmente, el tercer capítulo, sobre el control jerárquico a Carabineros, llegó a los 14 votos a favor, 24 en contra y cuatro abstenciones.

Capítulo Acusatorio N°3: Rechazado No ejercer el control jerárquico. Resultado: 14 votos favor, 24 en contra y 4 abstenciones. En síntesis, se rechaza la #AcusacionConstitucional contra el exministro Víctor Pérez. Se levanta la sesión. pic.twitter.com/3CWTqiMPDY — SenadoChile (@Senado_Chile) November 17, 2020

Durante su defensa, el ex senador UDI indicó que “este es mi último discurso en la Sala del Senado, lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos, mirándolos a los ojos, que soy inocente de los cargos que se me imputan y que reitero no tienen ningún fundamento”.

Felipe Harboe (PPD), Francisco Huenchumilla (DC) y Jorge Pizarro (DC) votaron en las tres instancias en contra. En tanto que Carolina Goic (DC), Jorge Soria (PPD) y Guido Girardi (PPD) se abstuvieron. Jaime Quintana (PPD) se abstuvo en las dos últimas votaciones, en la primera votó a favor.