El ex ministro del Interior, Víctor Pérez, tomó la palabra en el Senado para defenderse de la acusación constitucional en su contra, instancia en la que insistió en que es inocente.

El ex senador UDI señaló que “hablé durante 14 años, cuatro meses y 17 días en este Senado. Este es mi último discurso en la Sala del Senado, lo hago con la frente en alto y diciéndole a todos, mirándolos a los ojos, que soy inocente de los cargos que se me imputan y que reitero no tienen ningún fundamento”.

Sobre Carabineros, dijo que es “una institución a la que le guardo especial afecto y cariño, pero requiere profundas reformas y modernizaciones para colocarlo en el estándar de lo que la ciudadanía quiere“.

Respecto del actuar de los uniformados el viernes 2 de octubre, cuando un adolescente cayó del Puente Pío Nono en medio de una operativo policial durante una manifestación, Pérez sostuvo que “generó un incidente lamentable que reitero, ojalá nunca hubiera ocurrido y nunca vuelva a ocurrir que una personas que iba a ser detenida por Carabineros al final termine en el Río Mapocho, con todas las consecuencias que eso trajo, pero se estaban aplicando protocolos distintos a los aplicados durante el año pasado”.

“Jamás he discriminado a nadie, puedo mostrar evidencia y qué evidencia más absoluta que el plebiscito del 25 de octubre en que todo Chile pudo participar sin ninguna dificultad, sin temores, porque sabía que se hizo un plebiscito seguro, trasparente y participativo”, destacó.

En la misma línea, subrayó que “nadie puede decir que no pudo realizar campañas a favor del Apruebo o a favor del Rechazo“.

Respecto al paro de camioneros, indicó que “ojalá nunca más en nuestro país, es un conflicto complejo y difícil, quien lo quiera mirar a huevo esta absolutamente equivocado y por eso decidí buscar las soluciones políticamente, a través de la conversación y el diálogo para evitarle a las regiones males mayores”.

Es por todo esto que concluyó que “espero que sea desechada porque es una acusación que no tiene fundamentos“.

Pérez renunció al Ministerio del Interior el martes 3 de noviembre, cuando la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional por su actuar en el paro de camioneros, al presuntamente no aplicar las leyes correspondientes por el bloqueo de carreteras, y las acusaciones de DD.HH. en contra de Carabineros.