Hay expectación por lo que ocurra en los próximos días en el Senado con el segundo retiro de fondos de pensiones que ya se está discutiendo allí. La atención se centra en los votos del oficialismo y en las indicaciones que podrían modificar lo que aprobó la Cámara de Diputados.

El pasado viernes comenzó su tramitación en la Comisión de Constitución del Senado y en ella el Gobierno insistió en su postura contraria al proyecto. “Es inconstitucional en el sentido último del término”, señaló al respecto el ministro de Hacienda, Ignacio Briones.

Sin embargo, el segundo retiro avanza en la Cámara Alta y ya se promete celeridad en su tramitación. “El día lunes hay acusación constitucional, por lo cual estaremos todo el día en eso, pero el martes, miércoles, jueves y viernes vamos a ver esta iniciativa para que quede disponible para ir a Sala”, señaló el presidente de la Comisión, Alfonso de Urresti.

En esa instancia, la pregunta es: ¿cuántos parlamentarios del oficialismo apoyarán finalmente esta iniciativa y cuáles serán los pasos que adopte el gobierno? ¿Será posible también que se discutan las indicaciones que fueron rechazadas por los diputados?

El senador de RN Rodrigo Galilea dijo sobre estas últimas que “aquellos que tienen rentas altas tienen que pagar impuestos por ello. En segundo lugar, aquellos que tienen APV deben retirar primero el APV y después cualquier opción de fondos de pensiones. En tercer lugar, tenemos que focalizar para que vaya estrictamente a quienes no tienen otra oportunidad”.

Por su parte, José Miguel Durana (UDI) afirmó que “se presenta una indicación que permita efectivamente que llegue a las personas más necesitadas, y no a aquellos del sector alto o que tienen APV y que finalmente ellos pueden usar otros mecanismos para poder financiar alguna situación en especial. Pero hoy día, frente a la norma que está vigente, no me queda otra alternativa que apoyar este segundo retiro del 10%”.

Algunas posiciones causaron molestia en la UDI. Su presidenta, Jacqueline van Rysselberghe, señaló en El Mercurio que no sabe si vale la pena “tener parlamentarios que engrosen las filas, pero que actúen con la izquierda”.

Al respecto, el senador Iván Moreira dijo que “nos enfrentamos al típico estilo de la presidenta de la UDI, que consiste en provocaciones y amenazas en vísperas de la votación en el Senado del segundo retiro del 10%. Estas son las cosas que terminan alejando al mundo popular de la UDI”.

En tanto, ad portas de una nueva semana, el ministro Briones señaló en Twitter que este nuevo retiro de los ahorros previsionales “regala el 10% de mayores ingreso con cargo a todos los chilenos a través del no pago de impuestos, una cifra similar a lo que podría retirar el 20% más pobre”. Todo antes de lo que será una intensa semana en el Senado.