Crece tensión por Sala Cuna Universal: Ministra Vallejo responde a críticas y asegura que “no se trata de quién promulga”

En un punto de prensa en La Moneda, la vocera afirmó que la UDI no citó la comisión de Educación del Senado y frenó el avance del proyecto. La oposición, en voz de María José Hoffmann, respondió que el nudo está en el financiamiento.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió este miércoles la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal y respondió a cuestionamientos opositores sobre el rol del Ejecutivo, al plantear que “no se trata de quién promulga la ley”, sino de “dar certeza” a familias y trabajadores.

En un punto de prensa en La Moneda, además, acusó a la UDI de frenar el avance en el Senado por no citar la comisión de Educación para discutir indicaciones y votar la iniciativa.

“No se trata de quién promulga”: el eje de la respuesta del Gobierno

Vallejo afirmó que el Gobierno buscó un acuerdo transversal al ingresar una indicación sustitutiva a un proyecto impulsado en su origen por el expresidente Sebastián Piñera. “Nuestro gobierno presentó una indicación sustitutiva (…) porque justamente había una intención de alcanzar un acuerdo lo más transversal posible, y ya habíamos alcanzado ese acuerdo”, sostuvo.

En ese marco, recalcó que el foco del debate no se centra en la firma final de la norma. “Esto no se trata de quién promulga la ley al final (…) lo relevante era dar certeza a la familia, a los trabajadores y trabajadoras de que iban a tener derechos a sala cuna”, dijo.

La vocera añadió que el Ejecutivo asumía que la promulgación correspondería al presidente electo, aunque sostuvo que ese punto no definía la urgencia del proyecto. “Sabíamos que (…) lo iba a terminar promulgando el presidente electo y futuro presidente en ejercicio (…) y eso no es lo relevante”, afirmó.

Acusación contra la UDI por freno en el Senado

Vallejo vinculó la iniciativa con la inserción laboral femenina y aseguró que el bloqueo en el Senado impidió cerrar la etapa de votación. “Pregúntenle a la UDI, que acaba de bloquear la posibilidad de que la sala cuna, como mecanismo para mayor inserción laboral de las mujeres, haya fracasado en este periodo legislativo”, sostuvo.

Al ser consultada por el rol del gobierno entrante, señaló que hasta horas antes existía un “buen pronóstico” para votar, pero que el cambio se dio por la postura de la UDI. “Lo que cambió ahora particularmente fue la actitud de la Unión Demócrata Independiente”, dijo. Agregó: “Yo no sé si hubo una instrucción (…) no lo sé, no quiero especular con eso”.

La réplica previa de Hoffmann: financiamiento y crítica al impulso “a última hora”

Antes del punto de prensa, la vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, respondió en CNN Chile Radio a las acusaciones desde La Moneda y sostuvo que el conflicto principal se relaciona con los recursos. “El gobierno no ha tenido la voluntad durante estos cuatro años de tramitar de verdad este proyecto“, afirmó.

Hoffmann cuestionó el empuje final del Ejecutivo y apuntó a la falta de financiamiento. “El gobierno se quiere intentar hacer el lindo a última hora (…) cuando no pone los recursos”, sostuvo. También calificó como una “irresponsabilidad” aprobar una ley sin fondos asegurados, según su planteamiento.

Lo que viene para la Sala Cuna Universal

En la recta final del periodo legislativo, el cruce sube el costo político de un eventual estancamiento: el Ejecutivo busca cerrar la votación de indicaciones, mientras la UDI pone el foco en recursos y en la tramitación realizada durante la administración saliente, según los argumentos de Hoffmann.

Vallejo afirmó que el Gobierno intentará avanzar “lo más posible” en la primera semana de marzo, que corresponde a la última semana del periodo legislativo. De momento no se informó una fecha definida para retomar la discusión en la comisión de Educación del Senado.