País región de los lagos

Confirman hallazgo de tercer cuerpo de tripulante desaparecido tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

Por CNN Chile

28.01.2026 / 08:37

{alt}

Los equipos continúan los trabajos de búsqueda para poder encontrar a los otros tres tripulantes que permanecen desaparecidos.

La Armada confirmó el hallazgo de un tercer cuerpo tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

El hecho ocurrió durante la noche de este martes, mientras los equipos se encontraban en el área de rebusca.

Luego de que la embarcación se hundiera, se activó un protocolo de emergencia para dar con la ubicación de las personas que se mantenían desaparecidas. A bordo del bote iban ocho personas, de las cuales dos fueron rescatadas, por lo que se buscaba a seis tripulantes.

En el lugar se encontraban trabajando la Gobernación Marítima de Puerto Montt, Capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, Buzos de la Partida de Salvataje, además de Voluntarios de Botes Salvavidas y medios civiles.

Más tarde, se informó que ya se han encontrado tres cuerpos de tripulantes.

En tanto, los equipos continúan con las labores de búsqueda para encontrar a las otras tres que permanecen desaparecidas.

DESTACAMOS

País Permiso de Circulación 2026: Revisa cuánto pagarás este año

LO ÚLTIMO

País Ministra Vallejo acusa a la UDI de trabar sala cuna universal y cuestiona “señales confusas” de José Antonio Kast
Banco Central mantiene la tasa de interés y refuerza señal de cautela en política monetaria
Al menos 11 pasajeros lesionados tras choque entre micro y bus interurbano en Maipú
Confirman hallazgo de tercer cuerpo de tripulante desaparecido tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví
José Antonio Kast y Lula da Silva sostienen reunión en Panamá: ¿Qué temas conversaron?
Vivanco en pausa, cautelares en juego: Lo que dejó el “día 2” de formalización y lo que se define el viernes sobre la trama bielorrusa