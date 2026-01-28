Confirman hallazgo de tercer cuerpo de tripulante desaparecido tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

Los equipos continúan los trabajos de búsqueda para poder encontrar a los otros tres tripulantes que permanecen desaparecidos.

La Armada confirmó el hallazgo de un tercer cuerpo tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví, en la Región de Los Lagos.

El hecho ocurrió durante la noche de este martes, mientras los equipos se encontraban en el área de rebusca.

Luego de que la embarcación se hundiera, se activó un protocolo de emergencia para dar con la ubicación de las personas que se mantenían desaparecidas. A bordo del bote iban ocho personas, de las cuales dos fueron rescatadas, por lo que se buscaba a seis tripulantes.

En el lugar se encontraban trabajando la Gobernación Marítima de Puerto Montt, Capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, Buzos de la Partida de Salvataje, además de Voluntarios de Botes Salvavidas y medios civiles.

Más tarde, se informó que ya se han encontrado tres cuerpos de tripulantes.

En tanto, los equipos continúan con las labores de búsqueda para encontrar a las otras tres que permanecen desaparecidas.