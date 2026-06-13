¿Qué es el Tren de Aragua? Origen, países donde opera y el rol que tuvo el “Niño Guerrero” en la organización criminal transnacional

(CNN Español) — El presidente de EE.UU. Donald Trump anunció el viernes que uno de los principales líderes del Tren de Aragua, un cártel designado como organización terrorista, murió en un ataque militar estadounidense. Según Trump, el ataque fue “coordinado estrechamente con nuestros amigos en Venezuela, con quienes estamos trabajando muy bien”, en referencia al Gobierno encabezado por Delcy Rodríguez.

Luego de que Trump asumiera su segundo mandato como presidente de EE.UU., el Tren de Aragua fue protagonista de una controversia en medio de la ola de redadas antiinmigratorias y deportaciones del Gobierno de Trump. El grupo delincuencial fue declarado en febrero por el Departamento de Estado de EE.UU. como una organización terrorista y supuestos miembros han sido detenidos y expulsados del país.

Se trata de una banda criminal transnacional que se originó en una prisión de Venezuela y que lentamente se ha abierto camino hacia el sur y el norte del continente en los últimos años. En 2023, una investigación de CNN reveló la presencia de sus miembros en Estados Unidos.

La Fiscalía General de Venezuela afirmó en enero de 2025 haber desmantelado al Tren de Aragua pero, hasta ahora, se desconocía el paradero de Héctor “el Niño” Guerrero, considerado el líder de la organización.

Guerrero tenía un prontuario criminal registrado desde 2005, cuando fue detenido por el homicidio de un funcionario. En septiembre de 2012, cuando se encontraba detenido en la cárcel de Tocorón, se reportó su fuga. “Niño Guerrero” fue recapturado en 2013 en Barquisimeto, en el centro occidente de Venezuela.

El 15 de diciembre de 2016, un tribunal de juicio del estado Aragua condenó a Guerrero a 17 años y dos meses de prisión como responsable de doce delitos, entre ellos homicidio intencional, fuga de detenido, ocultamiento de arma de guerra, tráfico de drogas y asociación para delinquir.

¿Qué es el Tren de Aragua?

El Tren de Aragua está catalogado como la banda criminal más grande y poderosa de Venezuela, de acuerdo con informes de la organización Insight Crime y el Gobierno de Estados Unidos.

Insight Crime dice que el origen de esta megabanda criminal se remonta al año 2005 con el sindicato de obreros que laboraban en la construcción de un proyecto ferroviario que uniría a los estados Aragua y Carabobo.

De ahí su nombre, “Tren de Aragua”. De acuerdo con el informe del centro de estudios especializado en delincuencia organizada en América Latina, el sindicato comenzó cobrando por la asignación de puestos de trabajo y extorsionaba a contratistas a cambio de seguridad. Originalmente tuvo su base en la cárcel de Tocorón, que en septiembre de 2023 fue desalojada por las autoridades de Venezuela en una operación militar.

Gradualmente, fue ampliando sus actividades criminales. En 2013, con el encarcelamiento de Héctor Rustherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, en Tocorón, el Tren de Aragua comenzó a aliarse con otras bandas criminales para expandir sus dominios. Llegaron a controlar el barrio San Vicente, ubicado en Maracay, la capital del estado Aragua, según Insight Crime y reportes del Observatorio Venezolano de Violencia.

En su proyecto de expansión, el Tren de Aragua ha tenido conflictos desde 2017 con bandas como El Tren del Llano en el estado Sucre, en el oriente de Venezuela, por el tráfico de drogas al Caribe, según Insight Crime, e incluso con la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Norte de Santander, por delitos como la trata de personas.

El general retirado Óscar Naranjo, exvicepresidente de Colombia y exjefe de la Policía Nacional de Colombia, dijo a CNN en 2023 que Tren de Aragua es “la organización criminal más disruptiva que opera hoy en día en América Latina, un verdadero desafío para la región”.

Insight Crime señala que el Tren de Aragua tiene presencia en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile. En tanto, Transparencia Venezuela —el brazo venezolano de la organización no gubernamental Transparencia Internacional— dice que también tiene presencia en Brasil y Costa Rica.

Los expertos señalan que el Tren de Aragua, al tener ramificaciones en varios países, se distingue por su capacidad de adaptación y el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los migrantes provenientes de América Latina.

Así como Estados Unidos, Ecuador, Perú y Argentina también declararon al grupo como una organización terrorista.

La operación del Tren de Aragua

Transparencia Venezuela explica que la organización se dedicaba en ese país a la extracción ilegal de minerales, al tráfico ilícito de drogas, de armas y de chatarra, al cobro de “la causa” —la cuota que, al parecer, debe pagar cada preso dentro de las cárceles venezolanas—, al robo, al secuestro y a la trata de personas.

Tanto Transparencia Venezuela como Insight Crime explican que el delito de trata ha potenciado la expansión del grupo y llevado a que sigan los pasos de los millones de migrantes venezolanos hasta otros países.

Si bien la pandilla se ha centrado principalmente en el tráfico de personas y otros delitos dirigidos a los migrantes, también se la ha vinculado a la extorsión, el secuestro, el lavado de dinero y el tráfico de drogas, según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU.

Transparencia Venezuela asegura que la megabanda criminal tiene más de 4.000 miembros.