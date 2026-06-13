Millonaria demanda contra Camila Flores: Empresa exige cobro de 40 mil imanes publicitarios por más de $18 millones

Camila Flores, senadora de Renovación Nacional, enfrenta una demanda civil ejecutiva en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por el no pago de $18,3 millones a una imprenta que proveyó material para su última campaña parlamentaria.

Según lo informado por Radio Biobío, la acción legal, interpuesta por el comerciante Hugo Villar Lara, busca el cobro de una factura emitida en mayo pasado por 40 mil imanes publicitarios.

Debido al fuero que ampara a la legisladora, el Pleno del tribunal de alzada porteño deberá designar a un ministro de fuero para revisar la admisibilidad de la causa antes de iniciar un eventual juicio.

El libelo sostiene que los servicios fueron gestionados mediante intermediarios que pretendían obtener financiamiento de empresarios chinos a cambio de acceso a la autoridad. Aunque la parlamentaria descartó de manera tajante haber instruido la confección de los artículos, registros audiovisuales muestran a su escolta de Carabineros y a parte de su equipo de asesores retirando los calendarios magnéticos desde las dependencias del proveedor en Santiago Centro, utilizando para ello un vehículo con cargo fiscal.

En respuesta a la situación, la senadora Flores afirmó que no existen órdenes de compra ni documentos que acrediten la contratación formal del servicio, asegurando que ejercerá su derecho a defensa en los tribunales.