Los Lagos: Buscan a seis tripulantes desaparecidos tras hundimiento de embarcación en Estuario de Reloncaví

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó que la embarcación "Koñimo I" realizaba apoyo a centros de cultivo.

Equipos trabajan en la búsqueda de seis tripulantes que se encuentran desaparecidos tras el hundimiento de una embarcación en el Estuario de Reloncaví (Región de Los Lagos).

Se trata del barco “Koñimo I” matrícula 3349, que prestaba apoyo a centros de cultivo.

La Gobernación Marítima de Puerto Montt informó que durante la madrugada se activó un procedimiento de búsqueda y salvamento marítimo (SAR), logrando rescatar a dos personas; sin embargo, hay otros seis tripulantes que continúan desaparecidos.

“Las personas rescatadas fueron atendidas conforme a los procedimientos establecidos”, indicó la institución.

En tanto, los trabajos “se concentran actualmente en la búsqueda de los seis tripulantes desaparecidos, considerando las condiciones meteorológicas y de navegación existentes en el sector”.

Trabajan en en lugar personal de la Gobernación Marítima de Puerto Montt, Capitanías de Puerto de Puerto Montt y Cochamó, Buzos de la Partida de Salvataje, además de Voluntarios de Botes Salvavidas y medios civiles.

Durante las próximas horas apoyará en las labores de búsqueda una aeronave del Grupo Aeronaval de Puerto Montt.