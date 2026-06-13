Ministro Quiroz rebate a expresidente Boric por cuestionar embargos del CAE: “No le gusta que se paguen las deudas”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, respondió a las críticas del expresidente Gabriel Boric por las medidas de cobro aplicadas a deudores morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE), en medio de la controversia por embargos y retiros de fondos desde cuentas bancarias.

La discusión se reactivó luego de que Boric cuestionara el actuar de la Tesorería General de la República (TGR) y acusara un “vaciamiento intempestivo” de cuentas de deudores, afirmando que este tipo de procedimientos puede afectar gravemente a familias endeudadas, especialmente de sectores medios.

Consultado por esas declaraciones, Quiroz defendió la política de cobro del Gobierno y apuntó directamente contra el exmandatario.

“Por algún motivo, al expresidente no le gusta que se paguen las deudas, pero las deudas se tienen que pagar y se pagan en función de la capacidad de pago de cada persona, se están aplicando criterios”, señaló el secretario de Estado, en entrevista con Diario Financiero.

El titular de Hacienda también ha insistido en que el Ejecutivo continuará con el proceso de cobranza.

En declaraciones previas, afirmó: “Las deudas se pagan” y sostuvo que “el mejor camino es acercarse a reprogramar”. Según cifras entregadas por el Gobierno, cerca de 30 mil personas han reprogramado sus deudas, mientras que menos de 1.500 deudores han sido embargados.