Vallejo por amenaza de muerte a alcaldesa de Lo Espejo: “Son colaboradores en seguridad y requieren atención especial”

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, comentó en CNN Chile Radio el caso de la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, quien fue amenazada de muerte por bandas de narcotráfico. En ese contexto, señaló que las autoridades comunales “requieren una atención y preocupación especial” por parte del Ejecutivo, ya que son colaboradores en la agenda de seguridad.

La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se refirió en CNN Chile Radio a la denuncia por amenaza de muerte que ha recibido la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

“Es muy grave y hemos tenido otros casos de alcaldes que han sido amenazados por grupos delictuales, y han contado también con la disposición de apoyo y refuerzo de seguridad por parte de nosotros, como Ejecutivo”, afirmó.

Actualmente, entre las funciones que tiene el nuevo Ministerio de Seguridad —que antes recaían en la cartera del Interior— está coordinar el trabajo de las policías y brindar protección.

Respecto del caso de la jefa comunal, calificó el hecho como de suma “gravedad”, considerando además que se encuentra en la etapa final de su embarazo.

“Le queda muy poco para su parto y la protección que requiere en su calidad de mujer gestante también es importante. Va a tener, entiendo, una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y ella está con protección y toda la disposición para los refuerzos que se requieran”, complementó.

En ese sentido, destacó que las autoridades comunales han tenido un rol relevante en la recuperación de los barrios y en el combate al crimen organizado, “lamentablemente, por eso están sufriendo también amenazas”.

“Entonces, con mayor razón, porque son colaboradores en la agenda de seguridad, requieren una atención y preocupación especial también de nuestro gobierno”, remarcó.

Cabe mencionar que, desde 2025, Reyes cuenta con la Protección Policial para Personas Importantes (PPI), que se trata de un servicio especializado enfocado en resguardar la integridad física de autoridades y de personas en situación de alto riesgo.

El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, comentó que esperan reunirse con la alcaldesa.

Además, adelantó que durante el viernes 13 de febrero sostendrán una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, donde se expondrá este hecho.