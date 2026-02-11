Alcaldesa de Lo Espejo denuncia amenaza de sicariato: “Ofrecieron $100 millones por mi cabeza”

Javiera Reyes (PC) afirmó que ingresó la denuncia ante Fiscalía tras recibir antecedentes sobre un presunto plan para atacarla. La edil, que cursa el octavo mes de embarazo, cuenta con resguardo policial.

La alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), denunció este miércoles una amenaza de sicariato en su contra y aseguró que bandas ligadas al narcotráfico habrían ofrecido $100 millones como recompensa por asesinarla.

Según relató, ya formalizó la denuncia ante la Fiscalía tras recibir información que apuntaría a un plan organizado para atentar contra su vida.

De acuerdo con lo informado por ADN Radio y lo expuesto por la propia alcaldesa en una entrevista, el trasfondo de las amenazas se vincularía a medidas municipales orientadas a recuperar espacios y frenar operaciones asociadas al narco, entre ellas la demolición de una sede que —según la autoridad— se utilizaba para actividades ilícitas, además de acciones contra “búnkers” y estructuras que protegían puntos de venta de droga.

En su testimonio, Reyes señaló que la advertencia se sustentó en antecedentes entregados por vecinos y que, tras estos hechos, quedó con protección policial. La alcaldesa se encuentra en su octavo mes de embarazo, según consignaron los medios.

El caso quedó en investigación para determinar el origen de las amenazas, identificar a los eventuales responsables y establecer si existen otros hechos asociados.