Universidad Austral condena ataque a ministra de Ciencia y anuncia investigación para identificar a eventuales responsables

La casa de estudios, a través de una declaración pública, condenó la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Además, anunció una investigación de los hechos con el “objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.

Durante la tarde de este miércoles, la Universidad Austral se refirió a la agresión que enfrentó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la casa de estudios.

Compartimos declaración pública en la cual la Universidad Austral de Chile condena categóricamente las agresiones sufridas por la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquian, quien participaba como invitada en la inauguración de nuestro… pic.twitter.com/pWBGysFJCy — Universidad Austral de Chile (@UAustraldeChile) April 8, 2026

Respecto a la visita de la secretaria de Estado al campus, esta se debió a una invitación para participar en el inicio del año académico, que contemplaba un encuentro con investigadores.

En cuanto al incidente, señalaron: “Condenamos categóricamente las agresiones sufridas por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.

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Asimismo, plantearon que como institución promueven la expresión de diversas visiones sobre el futuro del país, abriendo “espacios permanentes de tolerancia a todas las ideas y sostenemos con decisión la apertura de nuestros actos solemnes a ese espíritu; sin embargo, no toleramos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas”.

En ese contexto, se dará inicio a una investigación de los hechos, “de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos, con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”, y detallaron que este “compromiso” fue informado a la titular de Ciencia.

La Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquian realiza una presentación sobre ejes estratégicos del ministerio que lidera. Fue invitada a participara de la inauguración del año académico de la Universidad Austral de Chile. pic.twitter.com/jaCf6RYENb — Universidad Austral de Chile (@UAustraldeChile) April 8, 2026