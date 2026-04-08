Universidad Austral condena ataque a ministra de Ciencia y anuncia investigación para identificar a eventuales responsables
Por CNN Chile
08.04.2026 / 18:26
La casa de estudios, a través de una declaración pública, condenó la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao. Además, anunció una investigación de los hechos con el “objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”.
Durante la tarde de este miércoles, la Universidad Austral se refirió a la agresión que enfrentó la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, en la casa de estudios.
Respecto a la visita de la secretaria de Estado al campus, esta se debió a una invitación para participar en el inicio del año académico, que contemplaba un encuentro con investigadores.
En cuanto al incidente, señalaron: “Condenamos categóricamente las agresiones sufridas por la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación”.
Lee también:Gobierno anuncia querella por agresión a ministra Ximena Linconao: “No nos van a amedrentar”
Asimismo, plantearon que como institución promueven la expresión de diversas visiones sobre el futuro del país, abriendo “espacios permanentes de tolerancia a todas las ideas y sostenemos con decisión la apertura de nuestros actos solemnes a ese espíritu; sin embargo, no toleramos la violencia ni acciones que vulneren el respeto entre las personas”.
En ese contexto, se dará inicio a una investigación de los hechos, “de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos, con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes”, y detallaron que este “compromiso” fue informado a la titular de Ciencia.