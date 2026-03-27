“Un colegio no puede ser un lugar de violencia”: Presidente Kast condena ataque que dejó a una inspectora muerta en Calama

El Mandatario José Antonio Kast condenó el ataque al interior de un establecimiento educativo en la ciudad de Calama, que culminó con el fallecimiento de una inspectora. En ese contexto, anunció que instruyó a las ministras María Paz Arzola (Educación) y María Trinidad Steinert (Seguridad Pública) a viajar hasta el norte del país “para liderar la respuesta frente a este grave hecho”.

Durante la tarde de este viernes, el Presidente José Antonio Kast se refirió al deceso de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama.

Durante esta jornada, un estudiante de cuarto medio agredió con un arma blanca a otros tres compañeros y a dos inspectoras, una de las cuales murió debido a la gravedad de sus lesiones.

A través de X, el jefe de Estado se refirió al caso: “Condenamos el brutal ataque en un colegio de Calama. Una inspectora murió y cuatro personas resultaron heridas. Un colegio no puede ser un lugar de violencia. He instruido a las ministras de Educación y Seguridad a viajar al norte para liderar la respuesta frente a este grave hecho”.

En ese contexto, la ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, aseveró que “vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Tenemos que dar seguridad a los niños, pero también a los profesores e inspectores”.

Lee también:Gobierno anuncia querella por asesinato de inspectora en colegio de Calama: “Tenemos que dar seguridad a los niños, a los profesores e inspectores”

Por su parte, la rectoría del establecimiento educativo emitió una declaración pública en la que expresó: “Con profundo dolor, nuestra comunidad educativa informa que a las 10:30 horas aproximadamente de esta mañana, un alumno de nuestra institución atacó con arma blanca a dos funcionarios inspectores y a tres estudiantes, en circunstancias que actualmente son materia de investigación por parte de las autoridades competentes”.

“Lamentamos profundamente informar que una de nuestras inspectoras falleció a los pocos minutos como consecuencia de la gravedad de las heridas recibidas. Los demás afectados fueron trasladados de manera oportuna a centros asistenciales, encontrándose fuera de riesgo vital”, consignaron.

Finalmente, enfatizaron: “Somos conscientes del impacto que esta tragedia genera en todas y cada una de las personas que forman parte de esta familia educativa, y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta”.