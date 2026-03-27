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Gobierno anuncia querella por asesinato de inspectora en colegio de Calama: “Tenemos que dar seguridad a los niños, a los profesores e inspectores”

Por CNN Chile

27.03.2026 / 14:08

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La ministra de Seguridad Pública además detalló que el principal sospechoso del asesinato sería mayor de edad.

La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, se refirió a la muerte de una inspectora al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta, en la ciudad de Calama.

Durante la mañana de este viernes, un alumno de cuarto medio agredió con un arma blanca a otros tres compañeros y a dos inspectoras, de las cuales una falleció debido a la gravedad de sus lesiones.

En este contexto, la ministra Steinert aseguró que “vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Tenemos que dar seguridad a los niños, pero también a los profesores e inspectores“.

Además, se refirió a la posibilidad de instalar detectores de metal al interior de establecimientos educacionales, aseguró que dicha legislación está pendiente a ser promulgada, lo que espera que ocurra pronto.

También, Steinert informó que el Gobierno presentará una querella por los hechos, por los delitos de “homicidio consumado, homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan”.

A su vez, la secretaria de Estado detalló que el principal sospechoso por la muerte de la inspectora sería mayor de edad, y que además habría líquido acelerante al interior del establecimiento.

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