UDI exige a Jeannette Jara disculparse con Carabineros por cánticos de adherentes en cierre de campaña

Los gremialistas acusaron que "la izquierda dura, representada por Jeannette Jara, sigue con estos mensajes de odio contra Carabineros, intentando refundarlos como siempre lo han querido".

Este martes se realizó en la Plaza de Maipú el cierre de campaña de Jeannette Jara, en la antesala de la votación presidencial de este domingo 16 de noviembre.

En la instancia, se habría escuchado por parte de algunos adherentes la canción “el que no salta es paco”.

Por eso, el secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma, y los diputados Henry Leal y Jorge Alessandri, cuestionaron a la candidata por la situación y la emplazaron a disculparse públicamente con Carabineros.

Lee también: Cierres de campaña: Kast y Jara se interpelan, mientras Parisi afirma que estará en segunda vuelta

Los gremialistas apuntaron a que Jara no intentó detener los cánticos y que hasta ahora no se ha pronunciado sobre la situación.

“Una candidata que aspira a representar a todos los chilenos y que ha prometido enfrentar la grave crisis delictual que vivimos, no puede validar implícitamente este tipo de ofensas y mensajes de odio contra una institución fundamental para la seguridad de nuestro país”, dijeron.

El diputado Coloma acusó que “la izquierda dura, representada por Jeannette Jara, sigue con estos mensajes de odio contra Carabineros, intentando refundarlos como siempre lo han querido. Los funcionarios policiales necesitan sentirse apoyados para enfrentar el crimen organizado y la migración ilegal, y no ofendidos, como se ha hecho en el cierre de esta campaña”.

“Lo que ocurrió anoche es una verdadera falta de respeto hacia miles de hombres y mujeres que arriesgan su vida a diario por protegernos. Y además, refleja en cuerpo y alma el desprecio que en algunos sectores de la izquierda aún mantienen con esta institución, que es indispensable para la estabilidad de todo el país”, agregó.