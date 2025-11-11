Cierres de campaña: Kast y Jara se interpelan, mientras Parisi afirma que estará en segunda vuelta

En el tramo final de las elecciones presidenciales, la candidata Jeannette Jara aludió a José Antonio Kast por la controversia que generó el uso de un vidrio blindado durante un acto en Viña del Mar. Por su parte, Kast cuestionó que Jara intente desmarcarse del Gobierno de Gabriel Boric.

En la recta final de las elecciones presidenciales, los candidatos realizaron sus cierres de campaña.

La abanderada del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara, eligió la Plaza de Maipú, el mismo lugar donde hace una semana estuvo Johannes Kaiser. El comando estima que asistieron cerca de 20 mil personas.

En su intervención, Jara hizo un llamado al denominado “votante indeciso” y, a su vez, esbozó un guiño respecto al vidrio blindado que utilizó su contendor José Antonio Kast en una actividad realizada en Viña del Mar.

“Quedan días para la primera vuelta. Y quedan todavía en nuestro país personas indecisas o que han sido víctimas de las fake news, de aquellas que nos enteramos, ¿cierto? Que a través de Bernardo Fontaine, asesor de José Antonio Kast, se opusieron a la reforma previsional y hoy día se dedican a atacar mi campaña. Pero les quiero decir una cosa: ustedes no se preocupen, yo soy una luchadora, no me van a amilanar, soy una luchadora. No somos los que promovemos el odio; por el contrario, por eso yo no me escondo detrás de ningún vidrio, porque yo no le temo al pueblo de Chile”, expuso.

El jueves 13 de noviembre, en la Región de Valparaíso, se realizará un acto de cierre oficial.

Por su parte, la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, escogió el Movistar Arena, donde se congregaron entre 12 y 13 mil personas. En su intervención, Kast subrayó que esta tercera candidatura “será la vencida” y deslizó críticas a la administración de Gabriel Boric. Además, hizo alusión al eslogan de Jara.

“Porque ese Estado que estaba llamado a protegernos, ese Estado que hoy día está capturado por la ineficiencia, por la ideología, por el miedo, ese Estado va a cambiar. A ese Gobierno le decimos basta, a ese Gobierno le vamos a decir chao, a la candidata del Gobierno. Porque en estos días, en estos días, hemos visto incluso a Jara intentar desmarcarse, distanciarse del Presidente Gabriel Boric. Es una cosa increíble, y puedo decirles que no tienen pudor, no tienen vergüenza, porque están dispuestos a todo, literalmente a todo, para mantenerse en el poder”, arremetió.

Y Franco Parisi, al igual que Evelyn Matthei, quien hace unos días realizó un masivo evento en La Araucanía, congregó a cerca de dos mil personas en la Plaza Teodoro Schmidt, donde ofreció un punto de prensa en el que hizo un balance sobre el debate presidencial y manifestó su confianza en pasar a segunda vuelta.

“Estamos convencidos, pero convencidos, de que esta nueva masa de votantes, cinco millones de votos, no son ni fachos ni comunachos. Y lo dijimos fuerte y claro: gran parte del problema que estamos viviendo en Chile se escribe con Kast, Kaiser, Jara y Matthei. Por lo tanto, nosotros somos la alternativa lógica para pasar a segunda vuelta”, cerró.

Imágenes del cierre de campaña