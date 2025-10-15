UDI anuncia acusación constitucional contra ministro Pardow por error que provocó alza en cuentas de luz

Los gremialistas también exigieron al presidente Boric la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, Marco Antonio Mancilla.

La UDI anunció que presentará una acusación constitucional contra el ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que se revelara un “error” en el cobro de cuentas de luz.

La Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas del suministro eléctrico.

“Existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”, señaló el organismo, apuntando a la existencia de “diferencias de facturación”.

En ese sentido, el presidente y secretario del partido, Guillermo Ramírez y Juan Antonio Coloma, respectivamente, junto a los diputados Henry Leal y Marco Antonio Sulantay, afirmaron que fue una “negligencia inexcusable” el error que provocó el alza de las tarifas eléctricas.

Los parlamentarios apuntaron a que si bien la CNE señaló en su informe preliminar el error metodológico, esto “no exime de responsabilidad al Gobierno”, que emite los decretos tarifarios en materia eléctrica.

Por ello, además, pidieron al presidente Gabriel Boric la renuncia del secretario ejecutivo de la Comisión, Marco Antonio Mancilla, y anunciaron la acusación constitucional contra Pardow.

“Aquí no solo ha existido una falta de supervisión y de control en un área tan sensible como es la fijación de precios de la energía, sino que también existe una vulneración al principio de probidad y a la responsabilidad política que le cabe al jefe de la cartera”, argumentaron.

Siguieron diciendo que “en una negligencia tan dolosa e inexcusable como la que acabamos de conocer se deben ejercer todas las responsabilidades políticas y administrativas que correspondan. Y esta no se extingue con la salida del secretario ejecutivo de la CNE, que es lo mínimo que debería ocurrir, sino que deben extenderse al ministro de Energía, quien tenía el deber de fiscalizar y garantizar que los procesos tarifarios se ajustaran a la ley, sin perjudicar de manera tan grosera a los clientes, como terminó sucediendo”.

Incluso, los gremialistas aseguraron que “el nivel de inoperancia y de ineficiencia que ha demostrado el Gobierno durante estos años es de tal magnitud, que incluso está causando efectos directos y muy graves en el bolsillo de millones de chilenos, con el alza en la inflación”.

A su juicio, el ministro Pardow “infringió sus labores”.