Jaime Mulet pide renuncia del ministro Pardow tras error en cálculo de tarifas de luz: Es “extremadamente grave”

Un informe preliminar de la Comisión Nacional de Energía reveló que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de consumo eléctrico.

El diputado de la Comisión de Energía, Jaime Mulet (FRVS), pidió la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, luego de que se revelara un “error” en el cobro de cuentas de luz.

Y es que la Comisión Nacional de Energía (CNE) informó que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas del suministro eléctrico.

“Existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”, señaló el organismo, apuntando a la existencia de “diferencias de facturación”.

Bajo ese contexto es que Mulet calificó como “extremadamente grave” el contenido del informe preliminar de la CNE y afirmó que de comprobarse la situación en el informe definitivo, esto “amerita que el ministro de Energía renuncie”.

La CNE señaló que “se habría cobrado más allá de lo que se podía hacer. Se les habría aplicado el IPC o la reajustabilidad de manera doble en algunos lugares del país, subiendo las cuentas más allá de todo lo que han tenido que subir, que es cerca del 75% u 80% promedio a nivel nacional. Hubo ciudades en las que se les subió más de lo que la ley permite”.

“Creo que amerita las más drásticas sanciones”, recalcó el parlamentario del FRVS, añadiendo que “no podemos aceptar una situación de esta naturaleza. Han subido las cuentas demasiado”.

En ese sentido, apeló a que las familias están afectadas y que “las leyes para contener ello no han avanzado lo suficiente”.

“Los APR siguen pagando unas cuentas tremendas. No se han implementado techos solares en los sectores más modestos para aliviar las cuentas de la luz permanentemente. No se ha sido capaz de renegociar los contratos con cuatro o cinco grandes empresas en este país que hacen lo que quieren”, subrayó.

Mule concluyó diciendo: “Y si, además, se han fijado mal las tarifas y han subido más allá de lo que la ley permite, esto amerita la renuncia del ministro Pardow. Y lo digo muy responsablemente”.