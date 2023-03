El embajador de Chile en Suecia, Tucapel Jiménez (PPD) emplazó al exmandatario Ricardo Lagos a guardar “absoluto silencio” respecto a los indultos presidenciales otorgados por el presidente Gabriel Boric.

El exdiputado emitió un comunicado en el que manifestó que “las declaraciones del expresidente Ricardo Lagos resultan realmente impresentables y reflejan una falta de coherencia incomprensible“.

“Ricardo Lagos debería guardar absoluto silencio, debido a que nosotros como familia fuimos víctimas de un indulto otorgado por él a un criminal de Punta Peuco, que se convirtió en uno de los procesos de indulto más negligentes que se realizaron en nuestro país”, enfatizó Jiménez.

Asimismo, subrayó en que durante la administración del PPD “se equivocaron de carpeta, de nombre y hasta el día de hoy piensan que se indultó a otra persona“.

De acuerdo a lo señalado por el representante chileno en Suecia, dicha acción “fue una de las decisiones más rechazadas por la ciudadanía. No existían las redes sociales y, así y todo, el expresidente estuvo más de dos semanas tratando de salir del tema, tratando de justificar lo injustificable”.

Lo anterior, ya que según argumentó Manuel Contreras Donaire, uno de los condenados por el asesinato de su padre Tucapel Jiménez Alfaro, “no era la persona a la que iban a indultar”.

“Nos hemos caracterizado por ser una familia que no se ha dejado llevar por el rencor, pero frente a las declaraciones de Ricardo Lagos no podemos quedarnos callados o inmunes ante una situación tan impresentable como ésta”, concluyó el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

¿Qué dijo Ricardo Lagos?

Cabe recordar que recientemente el exjefe de Estado se pronunció sobre el indulto que otorgó Boric al exmiembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, Jorge Mateluna.

“He descubierto ahora que yo indulté bastante… Yo indulté a Mateluna, y establecí ciertos requisitos, y me permití modificar, no sé si era un reglamento o una ley, sobre la base de que aquel que era indultado no podía ser indultado en una segunda ocasión“, afirmó Lagos en conversación con La Segunda.

“Esto es una norma del 2004 o 2005. No entiendo cómo, en consecuencia, este señor Mateluna fue indultado de nuevo. La norma era que aquel que ya fue indultado una vez no puede ser indultado de nuevo”, añadió.