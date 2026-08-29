Utilidades de la banca suben 7,72% a julio pese a caída en las colocaciones

Las colocaciones del sistema bancario chileno registraron una caída de 0,18% real en doce meses al cierre de julio de 2026.

El monto total de colocaciones efectivas alcanzó los US$ 307.073 millones, según el Informe de Desempeño del Sistema Bancario y de Cooperativas publicado este viernes por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

De acuerdo con el organismo, este comportamiento está asociado principalmente a la trayectoria de la cartera comercial.

El segmento de consumo, en tanto, acumula 15 meses de crecimiento consecutivo, aunque a un ritmo menor que el mes previo, mientras que el segmento de vivienda registró un incremento algo inferior al de junio.

Utilidades suben 7,72% pese a la caída en colocaciones

Pese a la caída en las colocaciones, las utilidades acumuladas de la banca alcanzaron los US$ 3.867 millones a julio, un alza de 7,72% en doce meses.

Según la CMF, este crecimiento se explica principalmente por los incrementos en el margen de intereses y reajustes, y en menor medida por otros ingresos operacionales y un mayor ingreso neto por comisiones, en un contexto en que también se registraron mayores gastos por pérdidas crediticias y operacionales.

Pese al alza en las utilidades, los indicadores de rentabilidad promedio de la banca mostraron un descenso respecto del mes anterior.

El retorno sobre patrimonio promedio (ROAE) se ubicó en 15,53%, mientras que el retorno sobre activos promedio (ROAA) alcanzó 1,38%.

Morosidad de 90 días cae a 2,34%

En materia de riesgo de crédito, los indicadores de la banca mostraron un comportamiento mayoritariamente descendente respecto de junio.

La morosidad de 90 días o más se redujo a 2,34%, desde 2,41% el mes anterior, y la cartera deteriorada bajó a 5,89%, desde 5,95% en junio, mientras el indicador de provisiones se mantuvo en 2,53%.

Por tipo de cartera, la CMF reportó descensos generalizados en los indicadores de riesgo, con algunas excepciones. Tanto en consumo como en vivienda, el indicador de provisiones se incrementó, y en vivienda el de cartera deteriorada no registró variación.

Respecto de doce meses atrás, el comportamiento fue desigual, ya que en las carteras comercial y de consumo solo se observaron descensos, mientras que en vivienda prevalecieron los incrementos.

La cobertura de provisiones de la banca se incrementó durante el mes, aunque se redujo en comparación con doce meses atrás, según el informe del organismo regulador.