Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío: ¿Cuándo serán?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas en las regiones de Ñuble y Biobío.

Las autoridades informaron que el fenómeno se daría entre la mañana y la tarde de este sábado 29 de agosto.

Además, hay “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”.

¿En qué zonas serán las tormentas?

De acuerdo con la DMC, afectará las siguientes zonas:

Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Con la emisión de una “alarma”, se pronostican fenómenos meteorológicos “con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.

La DMC llamó a la población a mantenerse informada, a cumplir las instrucciones de las autoridades y a estar preparada para posibles medidas extraordinarias.