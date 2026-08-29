Radio CNN

Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío: ¿Cuándo serán?

Por
Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío: ¿Cuándo serán?/Agencia Uno/Referencial

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas en las regiones de Ñuble y Biobío.

Las autoridades informaron que el fenómeno se daría entre la mañana y la tarde de este sábado 29 de agosto.

Además, hay “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”. 

Tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío/Mapa DMC

Tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío/Mapa DMC

¿En qué zonas serán las tormentas?

De acuerdo con la DMC, afectará las siguientes zonas:

  • Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
  • Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.

Con la emisión de una “alarma”, se pronostican fenómenos meteorológicos “con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.

La DMC llamó a la población a mantenerse informada, a cumplir las instrucciones de las autoridades y a estar preparada para posibles medidas extraordinarias.

Lo más leído

Lee también