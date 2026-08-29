Meteorología emite alerta por tormentas eléctricas en zonas de las regiones de Ñuble y Biobío: ¿Cuándo serán?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por tormentas eléctricas en las regiones de Ñuble y Biobío.
Las autoridades informaron que el fenómeno se daría entre la mañana y la tarde de este sábado 29 de agosto.
Además, hay “probabilidad de granizos y fuertes rachas de vientos locales”.
¿En qué zonas serán las tormentas?
De acuerdo con la DMC, afectará las siguientes zonas:
- Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
- Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera y Cordillera.
Con la emisión de una “alarma”, se pronostican fenómenos meteorológicos “con un grado de severidad intensa, con muy alto potencial de generar riesgos materiales y de vida en las personas”.
La DMC llamó a la población a mantenerse informada, a cumplir las instrucciones de las autoridades y a estar preparada para posibles medidas extraordinarias.
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