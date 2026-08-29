DT ha recibido más de 92 mil ingresos por la Ley Karin desde 2024 a la fecha: Se anunció plan de intervención

La Dirección del Trabajo (DT) publicó su cuarto informe estadístico sobre la Ley Karin, con información acumulada desde su entrada en vigor, el 1 de agosto de 2024, hasta el 30 de junio de 2026.

Durante dicho período, la institución recibió un total de 92.643 ingresos asociados a posibles materias de la Ley 21.643. La cifra, de todas maneras, corresponde al total de presentaciones recibidas a través de todos los canales y no equivale a las denuncias calificadas como Ley Karin.

“Al momento del ingreso, la materia se registra a partir del relato inicial, y es en la etapa posterior de análisis y clasificación donde se determina si efectivamente corresponde a esta ley. Por ello, tampoco equivale a investigaciones iniciadas ni a vulneraciones constatadas”, explicó la DT.

De esa manera, 32.565 se clasificaron para continuar su tramitación bajo los procedimientos de la Ley Karin y 14.658 avanzaron a investigación.

Mientras que el 53% de los requerimientos (48.505) no fueron clasificados para continuar por dicha vía y se derivaron a otros procedimientos o fueron cerrados administrativamente. Esto se debió a que correspondían a “materias distintas de las reguladas por la Ley Karin, por duplicidades o errores de registro, o por no contar con los antecedentes mínimos requeridos”.

La Dirección también detalló que “el 66,7% de las denuncias que avanzaron a investigación fue presentado por mujeres. El acoso laboral concentró el 86,7% de las materias investigadas; el acoso sexual, el 6,9%; y la violencia ejercida por terceros, el 6,4%. Al 30 de junio de 2026, 8.528 investigaciones habían concluido y 6.130 permanecían en curso”.

Ley Karin: Se constataron “hechos vulneratorios” en más de mil casos

La Dirección del Trabajo comunicó que, entre las investigaciones concluidas, hubo 1.551 en que “se constató administrativamente la existencia de hechos vulneratorios”.

Mientras que “en las 6.977 investigaciones concluidas restantes no se registró dicha constatación. Ello no supone un pronunciamiento sobre la veracidad del relato de la persona denunciante, sino únicamente que en el procedimiento administrativo respectivo no se constató la ocurrencia de los hechos denunciados”.

Hasta el 30 de junio de este año, había 11.573 ingresos pendientes de análisis y 17.907 registros ya clasificados que “permanecían en la etapa previa a investigación. Estos registros se encuentran en tramitación dentro de las etapas previstas en el procedimiento y no corresponden a casos sin respuesta institucional”.

Durante la vigencia de la Ley Karin, además, la DT desarrolló 4.818 fiscalizaciones vinculadas a la normativa. De ese total, cursó al menos una multa en 2.231 casos.

“El valor inicial de las multas aplicadas ascendió a $5.798.990.995, monto que puede variar por impugnaciones, reconsideraciones, rebajas, pagos u otras actuaciones posteriores, por lo que no equivale a multas firmes, pagadas ni recaudadas”, detalló.

El director del Trabajo, David Oddó, comentó que “el volumen de presentaciones que recibimos muestra una demanda de atención que no puede abordarse únicamente después de que los hechos han ocurrido. Por eso, estamos no solo fortaleciendo nuestros procesos internos para dar mejor respuesta, sino también avanzando hacia los lugares de trabajo, porque el objetivo que nos hemos trazado como Dirección del Trabajo es prevenir”.

“DT Previene”: El plan para fortalecer la prevención del acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo

Tras los resultados del informe, la institución puso en marcha “DT Previene”, una estrategia para fortalecer la prevención del acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.

Esta iniciativa ya comenzó en la Región Metropolitana, donde más de 2 mil personas han sido capacitadas para saber cómo detectar oportunamente situaciones que puedan desencadenar conflictos.

Este ciclo de capacitaciones se desarrollará en la RM y en Valparaíso, regiones que “registran el mayor número de investigaciones en términos absolutos (28,7% y 15,4% del total, respectivamente) pero se extenderá gradualmente al resto de las regiones del país”.

Entre las materias abordadas se encuentran la “revisión de protocolos, capacitación de empleadores, jefaturas, trabajadores y organizaciones sindicales, además del seguimiento de las medidas preventivas comprometidas. Estas actividades tienen carácter preventivo y formativo, y no eximen a los empleadores del cumplimiento de sus obligaciones legales ni sustituyen la labor de fiscalización de la Dirección del Trabajo”.

En dichas instancias, además, “se entregarán herramientas para reconocer señales de riesgo, distinguir entre un conflicto laboral, una conducta vulneratoria y el ejercicio legítimo de las facultades, conocer los canales de denuncia y actuar correctamente frente a una alerta”.

El director del Trabajo recalcó que “prevenir es actuar antes de que las conductas escalen y, cuando exista una denuncia, proteger a las personas, investigar con rigor y garantizar el debido proceso. La Dirección del Trabajo debe estar presente en ambos momentos”.