Crisis laboral argentina: 7 de cada 10 jóvenes argentinos tienen un empleo irregular, están desempleados o inactivos, según estudio

(EFE) – El estudio ‘Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión’, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA) con datos entre 2021 y 2025, expone un panorama crítico para el segmento juvenil del país. Según el documento, al que accedió EFE, el 69,8% de los jóvenes entre 18 y 25 años enfrenta empleo irregular, desocupación o inactividad.

Inserción laboral frágil

El desglose muestra que un 22,5% atraviesa situaciones de empleo irregular o desempleo reciente, un 10,7% permanece sin trabajo por más de seis meses y un 36,6% figura como inactivo. Frente a ese escenario, solo el 14,2% accede a un empleo pleno de derechos. Los investigadores subrayan que el desafío para este grupo etario “no es solo acceder a un trabajo, sino lograr una inserción estable y protegida”.

Las diferencias según el origen social resultan determinantes. El empleo regular cae desde el 38,9% en el estrato medio alto hasta el 19,7% en el estrato muy bajo. En paralelo, la proporción con empleo irregular o desempleo reciente casi se triplica entre ambos extremos, al pasar del 11,6% al 30,6%, mientras el desempleo de larga duración sube del 5,2% al 14,9%.

Estudiar, un privilegio desigual

El informe cruza además la variable educativa. Un 26,6% del total se dedica exclusivamente a estudiar, cerca de cuatro de cada diez trabajan sin estudiar y apenas un 13% combina ambas actividades. A menor cantidad de recursos en el hogar, pierde peso el estudio y aumentan la inserción laboral irregular y la desvinculación.

Mientras el 41,2% de los jóvenes del estrato medio alto puede estudiar de forma exclusiva, esa cifra baja al 15,6% en el estrato muy bajo. En ese mismo grupo, el trabajo irregular sin estudio alcanza al 26,8%, frente al 4,9% en los sectores más favorecidos. El ODSA concluye que la estabilidad económica y laboral familiar amplía o restringe las posibilidades de estudiar y trabajar.