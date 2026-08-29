Canciller Pérez Mackenna se reúne con su par japonés para fortalecer alianza bilateral entre ambos países

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, sostuvo este viernes un encuentro con el canciller de Japón, Toshimitsu Motegi, en el que ambas autoridades afianzaron las relaciones entre los dos países y proyectaron una agenda de trabajo conjunta.

Pérez Mackenna destacó que Chile y Japón mantienen una alianza histórica de casi 130 años, sustentada en una larga tradición de amistad.

“Hoy afirmamos nuestra alianza histórica de casi 130 años. Con Japón nos une una larga tradición de amistad, la admiración por su cultura y también una visión compartida del mundo. Nos vamos con el compromiso de seguir trabajando juntos en beneficio de nuestros pueblos”, detalló.

Japón es el cuarto socio comercial de Chile con US$ 6.000 millones intercambiados

Los cancilleres coincidieron en que Chile y Japón poseen una sólida relación económica, sostenida sobre un comercio e inversión activos y crecientes.

Japón es el cuarto mayor socio comercial de Chile, con un intercambio bilateral que creció 11% durante el primer semestre de este año y que totalizó más de US$ 6.000 millones en el mismo período.

El país asiático es además el mayor inversionista de Asia en Chile, con un stock de inversiones superior a US$ 7.000 millones y una tendencia al alza, según informó la Cancillería.

Ambos países buscan fortalecer la colaboración en minerales críticos

En este contexto, los cancilleres enfatizaron la relevancia para ambos países de fortalecer la colaboración en la producción de minerales críticos y en su cadena productiva.

El canciller japonés señaló que Japón necesita diversificar sus exportaciones y aumentar la inversión en Chile, y afirmó que el país juega un rol muy importante para lograrlo.

“Necesitamos diversificar nuestras exportaciones y aumentar la inversión en Chile y, para eso, Japón juega un rol muy importante“, indicó.

“Esperamos seguir profundizando la integración económica entre ambas naciones. Porque más comercio y más inversiones es más trabajo para chilenos y japoneses, y más desarrollo para nuestros países”, agregó Toshimitsu Motegi.

Finalmente, el ministro Pérez Mackenna presentó ante su par japonés la candidatura de la ciudad de Valparaíso para la secretaría ejecutiva del Acuerdo sobre la Biodiversidad Marina Más Allá de la Jurisdicción Nacional, conocido como BBNJ o Tratado de Alta Mar.