Tornado en Ñuble dejó 8 viviendas con daños: Se registraron afectaciones en infraestructura eléctrica

Un total de ocho viviendas resultaron afectadas tras el paso de un tornado registrado la noche de este viernes en la Región de Ñuble.

El fenómeno generó mayores daños en la comuna de Yungay, según informaron las autoridades. También se reportaron daños en infraestructura eléctrica asociada a la planta de Arauco en la localidad de Cholguán.

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) comunicó que un 97,69% de las familias de la región mantienen servicio de electricidad.

Hasta ahora, los equipos de emergencia continúan monitoreando la situación y coordinando acciones necesarias para avanzar en la recuperación de servicios e infraestructuras afectados.

El delegado presidencial de Ñuble, Diego Sepúlveda, señaló: “Desde el primer momento hemos estado coordinados con los municipios y los equipos de emergencia. Nuestro objetivo es que la respuesta sea rápida y efectiva, y mantener un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas para anticiparnos a nuevas situaciones de riesgo”.

En tanto, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) mantiene la Alerta Temprana Preventiva en la región debido a las condiciones meteorológicas.

Para este sábado 29 de agosto se pronostica la posibilidad de nubes convectivas con características tornádicas.

En esa línea, las autoridades reforzaron el llamado a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

El director (s) de Senapred Ñuble, Cristián Matus, afirmó que “para esta jornada se mantiene una alerta meteorológica por tormentas eléctricas, con probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento, además de un aviso por nubes convectivas con características tornádicas, asociadas a la inestabilidad atmosférica presente en la región”.

“Estas condiciones se mantendrán hasta la tarde de hoy sábado, por lo que hacemos un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta, evitar desplazamientos innecesarios y, especialmente, no exponerse para observar o registrar estos fenómenos. Ante una situación de riesgo, busque resguardo en un lugar seguro”, añadió.