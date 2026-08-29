Tras encuesta a su propio partido: Trump dice ser “seis veces más popular que Lincoln y Washington”

(EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este sábado la existencia de mediciones que lo posicionan como “seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente” que haya gobernado el país. La afirmación se apoya en un sondeo reciente sobre la influencia que el mandatario ejerce dentro del Partido Republicano.

El elogio a Harry Enten

A través de un mensaje en su red social Truth Social, Trump volvió a cargar contra CNN, blanco habitual de sus críticas, aunque destacó el trabajo de Harry Enten, analista jefe de datos de la cadena y conductor del podcast ‘Margins of Error’.

“La mejor persona en CNN es el encuestador Harry Enten, porque estuvo dispuesto a demostrar que Donald J. Trump es seis veces más popular que Abraham Lincoln, George Washington o cualquier otro presidente. Tiene credibilidad (¡No lo despidan!)”, escribió el magnate neoyorquino.

Qué dicen los números

La consulta, realizada en mayo por CNN junto a la empresa especializada SSRS entre algo más de 1.200 adultos que se declararon republicanos, sitúa a Trump como el presidente más admirado con un 53% de las menciones. Detrás aparecen Ronald Reagan con 18%, Abraham Lincoln con 8% y George Washington con 5%.

“Esto es una dosis de realidad; Donald Trump sigue siendo el sol alrededor del cual giran los planetas del Partido Republicano”, señaló Enten al presentar las cifras en CNN. El analista citó además otro sondeo de la Universidad de Elon con resultados similares.

Los datos confirman que Trump supera más de seis veces el nivel de admiración de esos referentes históricos entre el electorado republicano. Sin embargo, la medición deja fuera a todos los adultos que declaran no ser seguidores del partido del actual ocupante de la Casa Blanca, por lo que sus resultados no representan al conjunto de la población estadounidense.