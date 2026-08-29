Tormenta y granizo al norte de Italia: Decenas de heridos, 10 iglesias dañadas y 10.000 autos afectados

(CNN) – Decenas de personas resultaron heridas tras el paso de un tornado acompañado de granizo por la ciudad italiana de Cremona, conocida mundialmente por la fabricación de los instrumentos Stradivarius. El fenómeno provocó daños generalizados en el casco urbano y obligó al despliegue de equipos de emergencia, que respondieron a más de 500 llamados en cuestión de horas.

Daños en el patrimonio y evacuaciones

Según el cuerpo de bomberos de Italia, diez iglesias sufrieron daños, incluida la catedral principal de la ciudad, donde una aguja cayó desde una de las torres y alteró el aspecto del monumento más reconocible de Cremona. Varios templos históricos registraron destrozos extensos en ventanas y tragaluces.

Doce familias fueron evacuadas después de que sus viviendas quedaran afectadas por escombros voladores o la pérdida de techos. El balance incluye cientos de árboles caídos, graneros con daños graves, carreteras inundadas en zonas bajas y 10.000 automóviles dañados por el granizo y la caída de árboles. El gobierno municipal estima que el costo de los perjuicios alcanzará varios millones de euros.

Sin alertas previas

La tormenta llegó mientras la ciudad celebraba un festival local, lo que dejó pabellones destruidos y múltiples lesionados. Francesca Co, directora de los servicios de emergencia locales, detalló que la mayoría de los heridos recibió el alta, uno permanece en observación y cuatro pacientes con traumatismos requieren hospitalización. “Nos encontramos gestionando la llegada de más de cuarenta personas casi simultáneamente, y el sistema de emergencia respondió con prontitud”, afirmó.

La agencia de protección civil italiana precisó que los tornados resultan poco frecuentes en el país y que no se emitieron avisos ni advertencias sobre la posibilidad de un evento de estas características. El episodio ocurre mientras Italia atraviesa su quinta ola de calor del verano, en un contexto europeo de clima extremo.

Este sábado, bomberos y protección civil inspeccionaron edificios, cerraron carreteras y el departamento forestal revisó los llamados “bosques de violines”, origen de la madera de los famosos instrumentos de la ciudad.