PPD impulsará propuesta en más de 100 comunas para reforzar la información personal ante uso en plataformas digitales y comercio

Con el objetivo de reforzar la información personal, el Partido por la Democracia (PPD) presentó una propuesta de ordenanza municipal y de reglamento de gobernanza digital.

La iniciativa será impulsada por los concejales y concejalas del partido en más de 100 comunas del país y busca resguardar la información personal de los vecinos y vecinas frente al uso que hacen de ella las grandes plataformas digitales y el comercio.

En ese sentido, lo que plantean es ir más allá de la nueva Ley de Protección de Datos, que comenzará a regir en diciembre, y poder transparentar esta “letra chica” con un enfoque de educación, orientación y reconocimiento voluntario, sin crear nuevas obligaciones ni sanciones para terceros.

Desde el partido explicaron que su propuesta contempla un aviso en el WiFi municipal para explicar en lenguaje simple qué haces en redes sociales como Instagram, Facebook, TikTok o WhatsApp con las fotos, videos e información que las personas publican.

A ello se suma un sello municipal de buenas prácticas digitales para que el comercio se comprometa con un trato responsable de datos como el RUT.

El presidente y diputado de la colectividad, Raúl Soto, comentó que “en diciembre comienza a regir la nueva ley de protección de datos, pero como PPD queremos ir más allá. Hoy, al subir la imagen de un niño o una niña a redes sociales, plataformas como Meta pueden usarla para personalizar experiencias, hacer análisis e incluso desarrollar sus funciones de inteligencia artificial”.

“Eso es un ejemplo de información que queremos que las familias tengan de manera simple una vez que se conectan al Wi-Fi municipal”, agregó.

Por su parte, el jefe de bancada de concejales y concejalas del PPD, Reinaldo Rosales, señaló: “Vamos a llevar esta propuesta a las más de 100 comunas donde tenemos representación. Enseñar a navegar seguros hoy en redes sociales es tan importante como enseñar a cruzar la calle, y eso vale también para los niños, niñas y adolescentes”.

Y añadió: “Queremos que comprar en el comercio de nuestras comunas sea sinónimo de confianza. Por eso creamos un Sello de Buenas Prácticas Digitales, voluntario y gratuito, para que los vecinos y vecinas sepan qué se hace con sus datos, como el RUT”.