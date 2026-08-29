Senapred declara Alerta Amarilla para Concepción por crecida del río Andalién

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), declaró este sábado Alerta Amarilla por crecida para la comuna de Concepción, en la Región del Biobío.

La medida se adoptó luego de que la Dirección General de Aguas, informara un incremento en el caudal de la estación fluviométrica del río Andalién, ubicada antes del ex peaje Chaimávida, que alcanzó valores de umbral amarillo.

Según Senapred, este aumento del caudal supone un mayor riesgo para la población cercana a ese curso de agua.

La alerta fue declarada en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Biobío y se mantendrá vigente desde este sábado y hasta que las condiciones así lo ameriten.

Con la declaración de la Alerta Amarilla, el organismo indicó que se alistarán de manera escalonada los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objetivo de evitar que crezca en extensión y severidad, y minimizar los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente.