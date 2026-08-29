Comunidad Palestina envía carta a Kast por dichos del embajador Zaliasnik: “¿Debemos entender que ésta será la forma en que su Gobierno se relacionará con los chilenos de origen palestino?”

La Comunidad Palestina de Chile envió una carta al presidente José Antonio Kast en la que expresó su profunda preocupación y dolor por las declaraciones del embajador de Chile en Israel, Gabriel Zaliasnik, sobre los chilenos de origen palestino.

La organización señaló que resulta inconcebible que una autoridad del Gobierno se refiera en esos términos a una comunidad con más de 130 años de presencia en el país.

En la carta, la comunidad calificó como una forma de estigmatización colectiva el conjunto de afirmaciones realizadas por el embajador durante una entrevista en el programa “Defending Israel”, del canal JBS, en la que Zaliasnik cuestionó el tamaño de la comunidad palestina en Chile y se refirió a ella como numerosa, poderosa e influyente.

La organización sostuvo que esa suma de afirmaciones construye la imagen de una comunidad potencialmente peligrosa, lo que consideró profundamente discriminatorio.

“El embajador intenta relativizar nuestra propia identidad”

“Nos preocupa especialmente, no solo los dichos racistas, sino que el Embajador intente además relativizar nuestra propia identidad, reduciendo a nuestros antepasados a simples ‘árabes’ que sólo posteriormente habrían comenzado a denominarse palestinos”, señalaron en la carta.

“Esa interpretación, recurrente en los sectores más extremos del discurso político israelí, desconoce nuestra propia historia en Chile”, agregaron.

La organización planteó además que, en su calidad de embajador, Zaliasnik debe representar a Chile y no a una comunidad particular, en referencia a expresiones como “nosotros, los judíos” utilizadas durante la entrevista.

“No es un hecho aislado”, advierte la comunidad

La Comunidad Palestina de Chile advirtió que estos dichos no constituyen un hecho aislado, y mencionó otros episodios recientes que, a su juicio, reflejan una respuesta débil del Gobierno frente a situaciones que han afectado a ciudadanos chilenos por parte de autoridades israelíes.

Entre ellos, citó el caso de chilenos secuestrados en aguas internacionales por Israel, que denunciaron golpes y tratos degradantes, y el de un ciudadano chileno deportado por autoridades israelíes cuando se dirigía a Palestina.

El vocero de la comunidad, Diego Khamis, calificó las declaraciones del embajador como inaceptables, injustificadas y profundamente dolorosas, y afirmó que resulta falso vincular a la comunidad palestina en Chile con posiciones radicalizadas o antisemitas.

“Lo más preocupante es que esto no es un hecho aislado. Vemos con mucha preocupación un cambio que ha tenido Chile en los últimos meses con respecto a este tema, en especial a los ciudadanos de origen palestino”, dijo.

“Nosotros no pedimos que el gobierno comparta la posición que tiene la comunidad palestina de Chile sobre Israel o sobre Palestina. Pedimos que se nos trate como a cualquier ciudadano chileno“, agregó.

“¿Así se relacionará su Gobierno con los chilenos de origen palestino?”

Al cierre de la carta, la organización preguntó directamente al presidente Kast si esa será la forma en que su Gobierno se relacionará con los chilenos de origen palestino durante los próximos años.

“¿Debemos entender que esta será la forma en que su Gobierno se relacionará durante los próximos años con los chilenos de origen palestino? Esperamos sinceramente que la respuesta sea no“, cerró la carta de la Comunidad Palestina.