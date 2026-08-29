Formalizan al alcalde de Río Bueno por cohecho agravado y lavado de activos: Recibió $174 millones en su cuenta

Siete imputados comparecerán ante la justicia en la región de Los Ríos por presuntos delitos económicos ocurridos entre 2017 y 2024. Entre ellos figura el jefe comunal de Río Bueno, Luis Reyes, cuestionado por operaciones vinculadas a sus administraciones previas.
El origen de los dineros
Tras revisar los balances municipales desde 2016 y acceder a las cuentas corrientes del municipio, los investigadores detectaron depósitos por 174 millones de pesos entre 2017 y 2023.
Según reportó Radio Bíobio, empresas adjudicatarias de licitaciones aportaron la mayor parte, mientras que funcionarios municipales transfirieron 22 millones.
Expectativa del querellante
Helmut Palma, exadministrador municipal, destacó el volumen de antecedentes reunidos y confía en que la audiencia permita “esclarecer los hechos denunciados”. La instancia se realizará el 19 de octubre en el Juzgado de Garantía de Río Bueno.
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